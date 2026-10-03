Deudor de cuota alimentaria: la jueza le prohibió Netflix, Spotify y YouTube hasta que pague $3.980.000

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El antecedente en Córdoba se registró en febrero de 2022, el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia de 1° Nominación de Bell Ville dictó un fallo pionero contra un padre demandado por adeudar la cuota alimentaria de sus siete hijos. Ante el incumplimiento sistemático y la falta de ingresos declarados, el juez ordenó la suspensión y el corte inmediato de los servicios de televisión por cable, internet residencial y telefonía celular postpaga a nombre del deudor. El tribunal fundamentó que mientras alegaba no tener dinero para el sustento de sus hijos, destinaba recursos a servicios recreativos y de conectividad.