Contrabando: “Es necesario lanzar el Plan Güemes II porque los delincuentes cambiaron sus mecanismos”

Zigarán recordó que, meses atrás, durante una reunión realizada en Tucumán, los gobernadores del NOA le plantearon a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la necesidad de mejorar la radarización y el control de los cielos de la región. “Lamentablemente, el planteo no ha tenido respuestas favorables. Dicen que hay uno y que está funcionando, pero la realidad indica que los vuelos narcos que se han detectado fue porque las avionetas se cayeron o porque recibimos información de organismos internacionales como la DEA”, finalizó.