Seguridad

Contrabando: “Es necesario lanzar el Plan Güemes II porque los delincuentes cambiaron sus mecanismos”

Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió el complicado panorama que se vive en esa zona por el narcotráfico.

PLANTEO. Los funcionarios de la zona de frontera pidieron más controles a las empresas de correo porque se transporta droga en encomiendas.
PLANTEO. Los funcionarios de la zona de frontera pidieron más controles a las empresas de correo porque se transporta droga en encomiendas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, pidió lanzar el Plan Güemes II en Salta debido a que las bandas narco cambiaron sus tácticas de contrabando.
  • El funcionario advirtió sobre el incremento de vuelos narco y el envío de drogas en encomiendas hacia urbes como Rosario, ante la falta de escáneres y radares eficaces.
  • Impulsan una ley de derribo y mayor articulación con Nación para optimizar los 13.000 millones de pesos del operativo e impedir el avance del narcotráfico regional.
Resumen generado con IA

“Creo que es el momento de analizar la necesidad de lanzar el Plan Güemes II”, sostuvo Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, una de las zonas más sensibles por el contrabando y el tráfico de drogas. “Los narcos han cambiado las modalidades. Estamos hablando de que hoy, en Tucumán, hay más secuestros de cocaína. Eso quiere decir que algo está fallando”, señaló en una entrevista con LA GACETA.

“Hace no mucho tiempo, en Orán había organizaciones de tucumanos instaladas en esa ciudad. Se las fue persiguiendo y terminaron marchándose”, explicó el funcionario. “Lo mismo pasó con las ‘mecheras’, pero en este caso por una razón muy particular. Cuando las descubrían en Bolivia, les cortaban el pelo, las desnudaban y las hacían cruzar la frontera. Por eso no vienen”, añadió.

El funcionario, durante el reportaje, repitió una y otra vez que las organizaciones han cambiado de estrategia desde que la Nación decidió blindar las fronteras. “Los vuelos narcos se han incrementado en la región. Por esa razón, con la diputada Eliana Bruno (La Libertad Avanza) elaboramos un proyecto para que en el país haya una ley de derribo. La propuesta ya fue presentada ante los ministerios de Seguridad y de Defensa”, sostuvo.

CRÍTICO. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se quejó por la falta de cambios en el operativo de la Nación. CRÍTICO. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se quejó por la falta de cambios en el operativo de la Nación.

Polémica con las encomiendas

Según Zigarán, el otro problema es el envío de mercaderías y drogas a través de encomiendas. “Tenemos como cinco o seis empresas que prestan este servicio. El Correo Argentino también está gestionando su instalación en nuestra ciudad. No tenemos problemas en autorizarlo, pero todos deben ser controlados”, aseguró en la entrevista con LA GACETA. “Conocemos casos en los que se enviaron sustancias hasta Rosario. Estamos hablando de empresas que pueden llevar kilos y kilos de estupefacientes hasta ciudades vinculadas con la Hidrovía del Paraná”, añadió.

El funcionario informó que días atrás presentó un escrito al fiscal federal de Orán, Marcos Romero, para solicitar que se realicen controles más exhaustivos en un puesto de Gendarmería. “Se deben instalar escáneres de gran porte. Es imposible que los uniformados revisen todos los bultos que lleva un camión con acoplado”, opinó.

“Hay que ir pensando en cómo cambiar el Plan Güemes. Actualmente, el responsable del operativo no tiene contacto con los funcionarios de las ciudades de frontera. Acá tenemos que trabajar todos juntos”, comentó el interventor. “El Gobierno nacional aporta $13.000 millones para estos controles, pero es inaudito que no tengamos participación en las políticas que se toman para frenar el narcotráfico y el contrabando”, destacó.

Zigarán recordó que, meses atrás, durante una reunión realizada en Tucumán, los gobernadores del NOA le plantearon a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la necesidad de mejorar la radarización y el control de los cielos de la región. “Lamentablemente, el planteo no ha tenido respuestas favorables. Dicen que hay uno y que está funcionando, pero la realidad indica que los vuelos narcos que se han detectado fue porque las avionetas se cayeron o porque recibimos información de organismos internacionales como la DEA”, finalizó.

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