¿Qué les dijo Amiconi? Así fue el tenso cruce del árbitro con la CD de San Martín en el vestuario

“Chau, ya están afuera”. La frase quedó flotando en la zona baja del estadio 23 de Agosto cuando la terna arbitral se retiraba hacia el hotel después de una noche que había terminado mucho más allá del 2 a 2. Según le confiaron a LA GACETA los dirigentes de San Martín, esas fueron las palabras que Bruno Amiconi les respondió cuando le reclamaron por la jugada que podía haber cambiado el partido. Hacía apenas unos minutos, Diego Diellos había convertido el 3 a 2, pero Gonzalo Ferrari, segundo asistente, levantó la bandera por una supuesta posición adelantada de Bruno Cabrera. Las imágenes de televisión muestran que Cabrera llegó desde atrás y estaba habilitado por los cuatro defensores de Gimnasia de Jujuy. El gol fue anulado, el empate quedó sellado y la bronca se trasladó rápidamente del campo de juego hacia los vestuarios.