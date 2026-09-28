Qué hará la CD de San Martín después del polémico final con Amiconi y el gol que pudo darle el triunfo en Jujuy

La polémica de Jujuy abrió un nuevo escenario para la dirigencia de San Martín. El gol de Diego Diellos, anulado por un supuesto offside de Bruno Cabrera, generó reclamos inmediatos y dejó al club ante una decisión: dejar el episodio como una discusión más del campeonato o avanzar con un planteo formal ante los organismos correspondientes. Las imágenes difundidas después del partido son uno de los elementos que alimentan el malestar.