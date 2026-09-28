Gol anulado en Jujuy y una lista que crece: todos los fallos que generaron bronca en San Martín durante el año

No todas las polémicas tuvieron el mismo sentido

La lista, sin embargo, no puede presentarse como una sucesión de fallos siempre favorables a los rivales. Frente a San Martín de San Juan, por ejemplo, Bryan Ferreyra sancionó un penal que permitió al “Santo” ponerse en ventaja, aunque las repeticiones también dejaron dudas sobre la infracción. En la ida ante Deportivo Madryn, además, Parnisari y Marcelo Meli fueron expulsados en un episodio que terminó con dos partidos de suspensión para ambos. Por eso, más que hablar de una persecución, el recorrido muestra una acumulación de decisiones discutidas que fue alimentando el malestar alrededor del equipo.