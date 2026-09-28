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Gol anulado en Jujuy y una lista que crece: todos los fallos que generaron bronca en San Martín durante el año

La polémica por el 3-2 que Diego Diellos convirtió ante Gimnasia volvió a poner bajo la lupa a los árbitros. Los antecedentes.

BISAGRA. La expulsión de Jorge Juárez contra Madryn le terminó costando muy caro a San Martín. Nicolás Núñez / Especial para LA GACETA
BISAGRA. La expulsión de Jorge Juárez contra Madryn le terminó costando muy caro a San Martín. Nicolás Núñez / Especial para LA GACETA
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán sufrió un gol mal anulado por supuesto offside ante Gimnasia en Jujuy, lo que le impidió ganar 3-2 en el descuento.
  • El fallo del juez Amiconi se suma a polémicas previas frente a Chacarita, Temperley y Deportivo Madryn, acumulando reclamos arbitrales en el torneo.
  • La seguidilla de decisiones arbitrales discutidas profundiza la tensión en el club tucumano, que ve condicionados puntos clave para la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

San Martín volvió a terminar un partido hablando de los árbitros. Esta vez fue en Jujuy, donde Bruno Amiconi anuló el gol que Diego Diellos había convertido en el descuento y que significaba el 3-2 frente a Gimnasia. El asistente Gonzalo Ferrari levantó la bandera por una supuesta posición adelantada de Bruno Cabrera, pero las imágenes posteriores muestran al futbolista aparentemente habilitado por los defensores locales. La decisión privó al “Santo” de una última oportunidad para quedarse con los tres puntos.

El antecedente más claro había ocurrido contra Chacarita. A los 29 minutos del primer tiempo, Álvaro Veliez había convertido el empate, pero Gonzalo Pereira anuló el tanto por un supuesto offside. La propia cuenta oficial de San Martín reaccionó en redes sociales y calificó la decisión como un “gol mal anulado”, aunque minutos después eliminó la publicación. El episodio mostró que el malestar ya no quedaba solamente dentro del campo de juego.

Otro capítulo se produjo contra Temperley. San Martín había conseguido empatar sobre el final, pero recibió el 2-1 en una jugada en la que el atacante visitante estaba adelantado y el asistente no sancionó la infracción. También quedó bajo discusión la expulsión de Jorge Juárez ante Deportivo Madryn, en La Ciudadela: previamente había sido empujado contra los carteles de publicidad y luego terminó viendo la roja por su reacción.

No todas las polémicas tuvieron el mismo sentido

La lista, sin embargo, no puede presentarse como una sucesión de fallos siempre favorables a los rivales. Frente a San Martín de San Juan, por ejemplo, Bryan Ferreyra sancionó un penal que permitió al “Santo” ponerse en ventaja, aunque las repeticiones también dejaron dudas sobre la infracción. En la ida ante Deportivo Madryn, además, Parnisari y Marcelo Meli fueron expulsados en un episodio que terminó con dos partidos de suspensión para ambos. Por eso, más que hablar de una persecución, el recorrido muestra una acumulación de decisiones discutidas que fue alimentando el malestar alrededor del equipo.

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