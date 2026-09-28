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La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram a tres meses de su muerte y anunció qué hará con el perfil

Michelle Prim y sus hijos, Francisco y Federico, comunicaron que lograron acceder nuevamente a la cuenta del influencer, fallecido en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Con un emotivo mensaje, agradecieron el cariño de sus seguidores y explicaron que conservarán el espacio para mantener vivo su recuerdo y su particular sentido del humor.

La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram a tres meses de su muerte y anunció qué hará con el perfil
La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram a tres meses de su muerte y anunció qué hará con el perfil
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A tres meses de su muerte en Brasil, la familia del influencer Gaspi recuperó su cuenta de Instagram para preservar su memoria y legado ante casi tres millones de seguidores.
  • Gaspar Prim Díaz falleció en junio en un choque de helicópteros en Río de Janeiro. Ahora, su madre y hermanos asumieron la gestión del perfil para proteger sus videos y humor.
  • El perfil oficial se convertirá en un archivo conmemorativo para sus seguidores, asegurando la continuidad de su legado digital sin alterar la esencia del contenido creado.
Resumen generado con IA

A tres meses de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su familia logró recuperar el acceso a la cuenta oficial de Instagram del influencer y compartió una noticia que emocionó a sus casi tres millones de seguidores.

Su madre, Michelle Prim, y sus hermanos, Francisco y Federico, publicaron un comunicado en el perfil del creador de contenido para agradecer el acompañamiento recibido desde su fallecimiento y anunciar que, a partir de ahora, serán ellos quienes administren la cuenta.

“Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron al comienzo del mensaje, que rápidamente generó reacciones entre los usuarios de la red social.

La familia también explicó que su intención es preservar el legado digital del joven y proteger todo el material que produjo durante su trayectoria como creador de contenido.

“Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron.

El emotivo mensaje de la familia de Gaspi a sus seguidores

En el comunicado, Michelle y sus hijos dejaron en claro que no buscan modificar la esencia del perfil, sino mantenerlo como un espacio para recordar al influencer tal como era.

“Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era, con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, manifestaron.

El mensaje concluyó con un breve agradecimiento a la comunidad que acompañó a Gaspi durante su carrera y que, después de su muerte, continuó expresando su afecto hacia sus seres queridos.

“Gracias por tanto cariño”, escribieron.

La recuperación de la cuenta representa un paso importante para la familia, que decidió resguardar el archivo de publicaciones y videos que el joven compartió a lo largo de los años y que hoy forman parte de su legado.

La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram a tres meses de su muerte y anunció qué hará con el perfil

Cómo murió Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil. El siniestro involucró a dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo y dejó un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el influencer argentino y el cantante estadounidense Oliver Tree.

De acuerdo con un informe preliminar del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (CENIPA), las aeronaves utilizaban la misma ruta al momento del impacto. Los investigadores describieron el episodio como un “vuelo invisible”, debido a que uno de los helicópteros no había sido detectado por los radares del sistema de control aéreo brasileño durante el trayecto.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y en la comunidad de creadores de contenido, que recordó su trayectoria y el impacto que había alcanzado en las redes sociales.

El homenaje de Ibai Llanos a Gaspi y el recuerdo de su familia

En agosto, durante La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla, el streamer español realizó un homenaje al creador argentino y presentó a sus familiares ante el público.

En aquella oportunidad, Michelle Prim subió al escenario con la bata de boxeo que su hijo había utilizado en una edición anterior del evento. Desde allí, compartió unas palabras dirigidas especialmente a los jóvenes, a quienes pidió que se cuidaran entre ellos y valoraran los vínculos familiares.

Meses antes, el padre del influencer, Ricardo Héctor Prim, también había hablado públicamente sobre su hijo en una entrevista con el programa DDM, de América TV.

Durante la conversación, recordó que Gaspi había rechazado en varias oportunidades ofertas económicas para promocionar plataformas de apuestas online.

“Tres veces le ofrecieron un departamento”, contó, al explicar que su hijo no quería ser “cómplice de la ludopatía de los chicos”.

El testimonio permitió conocer otra faceta del creador de contenido, que había priorizado sus convicciones personales por encima de importantes beneficios económicos.

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