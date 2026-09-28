La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram a tres meses de su muerte y anunció qué hará con el perfil

De acuerdo con un informe preliminar del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (CENIPA), las aeronaves utilizaban la misma ruta al momento del impacto. Los investigadores describieron el episodio como un “vuelo invisible”, debido a que uno de los helicópteros no había sido detectado por los radares del sistema de control aéreo brasileño durante el trayecto.