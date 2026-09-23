Video: Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui y habló de una “traición”

Resumen para apurados
- En la presentación de MasterChef, Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui para desmentir rumores de infidelidad y aclarar los motivos de la ruptura.
- Tras dos años juntos y un viaje a España, la pareja terminó por desgaste mutuo. Poco después, surgieron versiones de terceros en discordia y el romance de ella con Tiago PZK.
- El testimonio del músico busca frenar las acusaciones contra su entorno y expone tensiones personales dentro de la escena de la música urbana argentina.
Después de varias semanas de especulaciones alrededor de su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió contar su versión sobre lo ocurrido. El cantante cordobés habló durante la presentación de MasterChef Celebrity, reality de Telefe en el que participa, y se refirió a los rumores que surgieron tras la ruptura, incluidos los que involucraron a su amiga Tuli Acosta.
En diálogo con SQP, el artista explicó que eligió mantenerse al margen de las versiones que circularon durante las últimas semanas. También habló sobre su viaje a España, negó algunas de las situaciones que se le atribuyeron y reconoció que el final de la relación fue doloroso.
Luck Ra habló sobre su relación con La Joaqui
Al recordar el vínculo que mantuvo durante dos años con La Joaqui, Luck Ra destacó los buenos momentos que compartieron y aseguró que decidió preservar su intimidad después de la separación. “Desde el momento en que todo pasó decidí guardarme. Obviamente, yo siento que cada uno tuvo sus cosas. La verdad es que la relación, si te tengo que ser sincero, fue hermosa”, sostuvo.
El músico también cuestionó algunas de las versiones que surgieron desde el entorno de su expareja y, especialmente, aquellas que involucraron a Tuli Acosta, su mejor amiga, quien fue señalada como una posible tercera en discordia.
“Todo eso me pareció raro. También que hayan querido ensuciar a mi mejor amiga diciendo cualquier cosa y después ella se comió un quilombo culpa mía”, afirmó.
Sobre los videos que protagonizó junto a Tuli y que generaron comentarios en redes sociales, Luck Ra explicó que se trató de una situación que ambos consideraron inocente y que incluso consultaron a La Joaqui sobre la posibilidad de eliminarlos. “Ellas siempre se llevaron superbién”, aseguró el cantante. Y agregó: “Si eso fue lo peor de la relación, tampoco fue una relación tan mala”.
Qué dijo Luck Ra sobre los rumores de infidelidad
Otro de los temas que abordó durante la entrevista fueron las versiones relacionadas con un supuesto comportamiento suyo durante un viaje a Ibiza, luego de la separación.
El cantante negó haber tenido romances con otras personas y se refirió con humor a algunas de las versiones que circularon sobre él. “Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novia, ha habido personas en el yate que dicen que tal cosa, que tal otra. Que me chapo a mis amigos. Y la verdad, lo único cierto, te soy sincero, es que sí, me chapo a mis amigos. Pero lo hacemos para hinchar las bolas”, expresó entre risas.
También rechazó la versión sobre una supuesta fiesta organizada en el yate y sostuvo que la mujer que había aportado esa información al programa “nunca existió”. “Nadie pagó por absolutamente nada. Era toda gente cercana a mis amigos. Quédate tranquila, prima, no soy un monstruo”, agregó.
Por qué Luck Ra terminó su relación con La Joaqui
Al ser consultado sobre la separación, el cantante explicó que el viaje a España no había sido pensado como una escapada romántica. Según relató, ambos tenían compromisos laborales y aprovecharon para encontrarse durante la gira que él realizaba por el país europeo.
“En realidad yo estaba de gira. No era un viaje romántico. Yo tenía una gira de un mes y medio en la que ella también tenía cosas que hacer. Entonces le dije que nos veamos unos días. Y bueno, esos días no han sido los mejores días que hemos tenido”, contó.
Luck Ra aseguró que tomó la decisión de terminar el vínculo cuando sintió que no podía darle a La Joaqui lo que ella merecía.
“Aparte, yo considero 100% que ella siempre se mereció lo mejor de mí. Entonces, cuando me di cuenta de que yo no se lo podía dar, tampoco quise jugar con el tiempo de ella y le dije: ‘Siento que no te estoy haciendo feliz, esto me está haciendo muy mal, nos vamos a desgastar. Esto se va a ir al carajo y ya está’”, recordó.
El artista también reconoció que la distancia terminó siendo un factor doloroso para ambos y admitió que quizás la situación podría haberse manejado de otra manera.
El mensaje de Luck Ra sobre Tiago PZK
Hacia el final de la entrevista, Luck Ra se refirió a Tiago PZK, a quien mencionó al contar qué ocurrió después de la separación. El cantante recordó que mantenía una amistad cercana con él y que compartieron distintos momentos antes de la ruptura.
“Él venía a casa, hacíamos asados, se quedaba a dormir, hemos paseado. Todo juntos. Te puedo asegurar que fuimos muy amigos. Obviamente que me duele, soy una persona”, concluyó.