Video: Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui y habló de una “traición”

El cantante negó haber tenido romances con otras personas y se refirió con humor a algunas de las versiones que circularon sobre él. “Me han inventado amoríos con Tuli, me han inventado novia, ha habido personas en el yate que dicen que tal cosa, que tal otra. Que me chapo a mis amigos. Y la verdad, lo único cierto, te soy sincero, es que sí, me chapo a mis amigos. Pero lo hacemos para hinchar las bolas”, expresó entre risas.