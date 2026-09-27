“No alcanza para nada”: la fuerte autocrítica de Orfila tras el empate de San Martín en Jujuy

También se refirió a los incidentes posteriores al partido y a las expulsiones. Según Orfila, en principio las tarjetas habrían sido para integrantes del cuerpo auxiliar. “Tengo entendido que las tarjetas fueron para auxiliares”, explicó, aunque reconoció que debe controlar mejor esas situaciones: “También tengo que controlar un poco más a los auxiliares. Entiendo el desborde emocional, lo entiendo. No lo comparto en lo más mínimo”.