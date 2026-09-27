DeportesFútbol

De Atlético Tucumán a la selección: Clever Ferreira debutó con Paraguay

El zaguero ingresó en el segundo tiempo del 2-0 ante Bolivia y sumó sus primeros minutos con el equipo de Gustavo Alfaro.

haz leyenda ESTRENO. Clever Ferreira, con la indumentaria de la selección paraguaya, tuvo sus primeros minutos con la “Albirroja” en el triunfo 2-0 frente a Bolivia.
haz leyenda ESTRENO. Clever Ferreira, con la indumentaria de la selección paraguaya, tuvo sus primeros minutos con la “Albirroja” en el triunfo 2-0 frente a Bolivia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Clever Ferreira, de Atlético Tucumán, debutó en la selección de Paraguay durante el triunfo 2-0 ante Bolivia en Washington, citado por su gran semestre.
  • El zaguero ingresó a los 78 minutos por Gustavo Gómez. Su regularidad y sólidos rendimientos en el Decano le permitieron ganarse un lugar en el equipo de Gustavo Alfaro.
  • El estreno eleva la cotización del jugador y beneficia al club tucumano. Ferreira podría sumar más minutos este sábado ante Colombia en el cierre de la fecha FIFA.
Resumen generado con IA

Clever Ferreira tuvo su esperado estreno con la selección paraguaya. El zaguero de Atlético Tucumán sumó sus primeros minutos con el combinado que dirige Gustavo Alfaro en la victoria 2-0 frente a Bolivia, disputada en Washington, Estados Unidos.

Ferreira ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Gustavo Gómez y participó del tramo final del encuentro, en el que Paraguay logró sostener la ventaja hasta el cierre. Para el defensor, la convocatoria y el debut representan un nuevo paso en un semestre de crecimiento sostenido con la camiseta del “Decano”.

Su presente en Atlético fue clave para meterse en la consideración de Alfaro. Con regularidad, buenos rendimientos y una presencia cada vez más importante dentro del equipo, Ferreira logró trasladar ese momento a la selección guaraní y concretar una oportunidad que venía esperando.

El estreno también supone una buena noticia para Atlético, que sigue de cerca cada paso internacional del zaguero. Más allá del valor simbólico de representar a su país, sumar minutos con Paraguay también puede potenciar su confianza y seguir elevando su cotización.

Paraguay volverá a jugar este sábado frente a Colombia, en el segundo amistoso de esta fecha FIFA, por lo que Ferreira podría tener una nueva oportunidad de sumar minutos.

Mientras tanto, en Tucumán, el plantel “decano” retomará este lunes las prácticas en el complejo de Ojo de Agua, con la mira puesta en sus próximos compromisos.

Temas Gustavo AlfaroClever Ferreira
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Las dos bajas de Atlético Tucumán para visitar a Aldosivi: quiénes reemplazarán a Nicola y Ferreira

Lo más popular
El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán
1

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás
2

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
3

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
4

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza
5

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Ranking notas premium
Retroceder nunca, rendirse jamás
1

Retroceder nunca, rendirse jamás

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
3

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza
5

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Más Noticias
Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás

Retroceder nunca, rendirse jamás

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Comentarios