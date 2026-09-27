De Atlético Tucumán a la selección: Clever Ferreira debutó con Paraguay

Resumen para apurados
- Clever Ferreira, de Atlético Tucumán, debutó en la selección de Paraguay durante el triunfo 2-0 ante Bolivia en Washington, citado por su gran semestre.
- El zaguero ingresó a los 78 minutos por Gustavo Gómez. Su regularidad y sólidos rendimientos en el Decano le permitieron ganarse un lugar en el equipo de Gustavo Alfaro.
- El estreno eleva la cotización del jugador y beneficia al club tucumano. Ferreira podría sumar más minutos este sábado ante Colombia en el cierre de la fecha FIFA.
Clever Ferreira tuvo su esperado estreno con la selección paraguaya. El zaguero de Atlético Tucumán sumó sus primeros minutos con el combinado que dirige Gustavo Alfaro en la victoria 2-0 frente a Bolivia, disputada en Washington, Estados Unidos.
Ferreira ingresó a los 78 minutos en reemplazo de Gustavo Gómez y participó del tramo final del encuentro, en el que Paraguay logró sostener la ventaja hasta el cierre. Para el defensor, la convocatoria y el debut representan un nuevo paso en un semestre de crecimiento sostenido con la camiseta del “Decano”.
Su presente en Atlético fue clave para meterse en la consideración de Alfaro. Con regularidad, buenos rendimientos y una presencia cada vez más importante dentro del equipo, Ferreira logró trasladar ese momento a la selección guaraní y concretar una oportunidad que venía esperando.
El estreno también supone una buena noticia para Atlético, que sigue de cerca cada paso internacional del zaguero. Más allá del valor simbólico de representar a su país, sumar minutos con Paraguay también puede potenciar su confianza y seguir elevando su cotización.
Paraguay volverá a jugar este sábado frente a Colombia, en el segundo amistoso de esta fecha FIFA, por lo que Ferreira podría tener una nueva oportunidad de sumar minutos.
Mientras tanto, en Tucumán, el plantel “decano” retomará este lunes las prácticas en el complejo de Ojo de Agua, con la mira puesta en sus próximos compromisos.