Nueve años lejos, pero siempre cerca de San Martín: la historia de un hincha que volvió a sentirse local en Jujuy

Antonio conocía esa escena. No era la primera vez que llevaba los colores de San Martín a una cancha jujeña. Una de sus anécdotas ocurrió durante una visita de su madre. “Una vuelta vino mi ‘vieja’ a visitarme. Estábamos del otro lado y jugaba Gimnasia. En el entretiempo salió uno de la barra de Gimnasia y yo estaba con todo de San Martín. Pasamos todo el partido con esa ropa”, recordó. “Imagínate que aquí en Jujuy no se vive el fútbol como en Tucumán. Solo tienen movimiento los días de partido”, reflexionó.