Nueve años lejos, pero siempre cerca de San Martín: la historia de un hincha que volvió a sentirse local en Jujuy

Resumen para apurados
- Un albañil tucumano radicado en Jujuy volvió a ver en vivo a San Martín de Tucumán en el estadio 23 de Agosto tras la habilitación de hinchas visitantes ante Gimnasia.
- Antonio Vázquez vive allí desde hace nueve años por trabajo y suele seguir al equipo por internet; asistió junto a su hija en una jornada cargada de color y cánticos tucumanos.
- El masivo acompañamiento ratifica la fidelidad de los hinchas que viven lejos de su provincia, en un tramo clave de la Primera Nacional donde el club busca el ascenso.
“Hace nueve años que estoy acá en Jujuy por razones de trabajo. Soy albañil”. Antonio Horacio Vázquez lo cuenta mientras espera el ingreso al estadio 23 de Agosto. Tiene la camiseta de San Martín puesta y a su lado está Selena, su hija. Llegó a la provincia por trabajo y desde entonces la relación con el club cambió de escenario, pero no de intensidad. La Ciudadela quedó lejos y los partidos pasaron a seguirse por internet. Anoche, sin embargo, no hubo pantalla de por medio: el "Santo" estaba ahí y Antonio había ido a verlo.
“Se extraña ir a La Ciudadela, estar ahí cerca del barrio. A veces lo veo por internet porque ya no lo pasan por televisión. Lo sigo como puedo”, le contó Vázquez a LA GACETA. Por eso, cuando supo que el equipo de Alejandro Orfila podía recibir el acompañamiento de sus hinchas en Jujuy, la noticia tuvo otro significado. “Cuando me enteré de que podía haber visitantes y que San Martín podía venir, me puse muy contento. Además, sabía que las dos hinchadas se llevan bien y que no iba a haber problemas”, explicó.
El partido empezó mucho antes
La previa en los alrededores del 23 de Agosto tuvo clima de partido desde temprano. En Humahuaca, uno de los accesos al estadio, comenzó a concentrarse la hinchada de San Martín. A pocos metros, en el ingreso del Club Deportivo Luján, sobre Tumulsa, se ubicaba la parcialidad de Gimnasia y Jujuy. El Pasaje Santa Bárbara funcionaba como una frontera mínima entre ambas.
De un lado y del otro aparecieron las banderas, los cantos y las provocaciones propias de una previa. La hinchada tucumana llegó en multitud y llevó todo el color que suele verse en La Ciudadela: camisetas, bombos, trompetas y trapos que fueron colgados en el sector visitante. La escena tomó todavía más fuerza porque, en los días previos, se había informado que los simpatizantes de San Martín no podrían ingresar con indumentaria del club. Finalmente, el rojo y blanco estuvo presente por todos lados.
Cuando el plantel de Gimnasia salió a realizar la entrada en calor, los hinchas del “Santo” respondieron con silbidos. También hubo insultos y cargadas. Uno de los simpatizantes recordó a los gritos aquella eliminación frente a Deportivo Riestra y apuntó contra Nicolás Dematei. El defensor central del “Lobo jujeño” reaccionó al comentario con una sonrisa y terminó generando risas entre quienes estaban cerca. La tribuna ya había empezado su propio partido.
Antonio conocía esa escena. No era la primera vez que llevaba los colores de San Martín a una cancha jujeña. Una de sus anécdotas ocurrió durante una visita de su madre. “Una vuelta vino mi ‘vieja’ a visitarme. Estábamos del otro lado y jugaba Gimnasia. En el entretiempo salió uno de la barra de Gimnasia y yo estaba con todo de San Martín. Pasamos todo el partido con esa ropa”, recordó. “Imagínate que aquí en Jujuy no se vive el fútbol como en Tucumán. Solo tienen movimiento los días de partido”, reflexionó.
Esta vez, además, tenía compañía. Selena, su hija, estaba junto a él. La otra hija llegaría más tarde con su novio. Antonio contó que ambas crecieron vinculadas al club. “A la pasión se las transmití desde chicas”, aseguró con orgullo.
Un domingo que también fue familiar
A pocos metros, Juan Domingo Valdés, de 71 años, esperaba junto a su sobrino. Para ellos, viajar para acompañar al “Santo” también significó resignar parte del descanso del fin de semana. No había dudas, de todos modos, sobre el motivo del esfuerzo.
“Es algo importante para nosotros porque viajamos todos para venir a ver a San Martín”, explicó Valdés, que todavía mantiene la ilusión pese a la campaña irregular. Quedan pocas fechas y, entre los hinchas, la cuenta sigue abierta. “Nunca se pierde la ilusión. Yo, de mi parte, sigo siendo de San Martín. Ojalá nos ayude Dios, o quien sea. No sé si saldrá campeón, pero por lo menos hay que ganar ahora. Eso salvaría a un par de jugadores”, sostuvo.
La previa siguió entre canciones, banderas y camisetas. Algunos hinchas habían viajado especialmente desde Tucumán; otros, como Antonio, encontraron en Jujuy una manera de volver a acercarse al club después de años de vivir lejos. La distancia, esta vez, quedó reducida a unos pocos metros entre una tribuna y otra.
Cuando llegó el momento de entrar al estadio, Antonio lo hizo junto a Selena. Adentro esperaba San Martín. Para el albañil tucumano, que hace nueve años vive en Jujuy, aquella noche tuvo algo distinto: no tuvo que buscar al “Santo” en una pantalla ni imaginar el ruido de una tribuna. Lo tuvo enfrente, con su hija al lado y cientos de hinchas alrededor. Por unas horas, lejos de Tucumán, volvió a sentirse en casa.