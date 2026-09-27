En Vivo Deportes

EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar

TODO LISTO. Los hinchas de San Martín ya copan los alrededores del estadio 23 de Agosto.
TODO LISTO. Los hinchas de San Martín ya copan los alrededores del estadio 23 de Agosto. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas

Desde las 21, el “Santo” enfrenta al “Lobo” por la fecha 31 con el objetivo de enderezar su rumbo y mantenerse cerca de los puestos de Reducido.

Hace 3 Min
20:45 hs

La hinchada de San Martín va copando la tribuna

La hinchada de San Martín va copando la tribuna
20:44 hs

La formación de Gimnasia de Jujuy

20:42 hs

Presencia dirigencial

Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.

Presencia dirigencial
20:41 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona A de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.

Temas JujuyPrimera Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

Atlético Tucumán celebró sus 124 años con una fiesta inolvidable en el Monumental

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás

Retroceder nunca, rendirse jamás

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza

Comentarios