EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar

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20:45 hs
La hinchada de San Martín va copando la tribuna
20:44 hs
La formación de Gimnasia de Jujuy
¡— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) September 27, 2026
Así formamos para recibir a San Martín de Tucumán por la trigésimo primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional.#DaleLobo pic.twitter.com/6nHodzpPlK
20:42 hs
Presencia dirigencial
Los directivos Bruno Rocchio y Gerónimo García Mirkin (foto) acompañan al plantel en Jujuy. También están presentes Silvio Andrada, Gonzalo Valdez y Nery Nieto.
20:41 hs
El "Santo" entra en calor
Lo que tenés que saber
San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona A de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.