EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad valiosa para demostrar carácter y mantenerse cerca de los puestos de Reducido. Tras caer 4-2 en su visita a Rafaela, el “Santo” enfrentará desde las 21 a Gimnasia de Jujuy con la necesidad de reaccionar ante un presente irregular. Un triunfo lo llevaría a 42 puntos y lo ubicaría décimo en la zona A de la Primera Nacional, a dos unidades de los puestos de clasificación. Transmite LFP Play.