OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Día del aborto legal gratuito
Hace 6 Hs

El 28 de septiembre es el Día del aborto legal y gratuito; se festeja, ya que esta premisa lleva a respetar decisiones dentro de proyecto de vida de cada mujer. Que no sea como antes, un  privilegio de mujeres con dinero, y las pobres morían por infecciones. El ILE es hoy en día un derecho a la salud, información científica ESI y anticoncepción. Pañuelos verdes no niega creencias religiosas, abraza todas las posturas, porque nadie obliga a nada; se dijo siempre que no existimos con el fin ineludible de ser madres; las maternidades serán deseadas o no serán,  porque las mujeres analizamos tiempos y momentos. Defendiendo a otras que puedan hacerlo sin riesgo de salud o de su vida. Y que no se obligue a parir a niñas imponiendo religión ideas o “valores” generalmente de parte de hombres, que después que nacen. ¿les importan esos niños? Que son los mismos que se oponen a ESI en colegios y escuelas con la excusa de “con mis hijos no te metas”, porque temen que sus propias violencias sean descubiertas o sus ideas se cuestionen; que esos niños que los “Pro vida” en teoría protegen que no lleguen a los 12 o 14 años porque esos mismos hombres salen a despotricar que vayan presos porque roban celulares e insultan a jueces garantistas. Ruego que nunca se derogue esta ley necesaria y sanitaria por el bien de todas las mujeres..

Marcela Inés Rodríguez                            

marodontl@hotmail.com

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