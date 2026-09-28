Cartas de lectores: cartel sobre el aborto

Han aparecido recientemente en la vía pública carteles firmados por “los pañuelitos verdes” con la inscripción “el aborto no caduca, peluca”. Aquí no se trata de ideologías políticas, de cuya suciedad mucho sabemos los argentinos, sino de que el aborto es lisa y llanamente el asesinato de un ser inocente que no pidió nacer ni mucho menos morir antes de nacer. Que Dios perdone a los réprobos responsables de la matanza, cosa que dudo.
Roberto Buffo
rabuffo@hotmail.com
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