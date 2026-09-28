Cartas de lectores: Fra Tenori América

Fue una bendición tener el privilegio de asistir ayer sábado 26/9 a la brillante actuación de Fra Tenori América, integrado por las exquisitas voces tucumanas de Miguel Marengo, Ramón Poliche y Fernando de la Orden, en el Teatro San Martin en el marco del 66ª Setiembre Musical 2026. Los que amamos el arte del “bel canto” estamos regocijados por esta amalgama de los tres brillantes intérpretes tucumanos y el acompañamiento con el apoyo técnico de luces y sonidos e imágenes generados por el avance tecnológico. La belleza y variedad del programa seleccionado con hermosas obras del repertorio popular americano y del mundo y famosas arias de óperas, dio lugar a que nuestros intérpretes locales (de los que estamos orgullosos) se lucieran en cada una de sus interpretaciones como solistas , duetos o en conjunto teniendo la oportunidad de demostrar su calidad profesional, lo que permitió que el público que colmó la sala los recompensara con sus cálidos aplausos. Capítulo aparte merece la incorporación de la soprano Cynthia del Carril al finalizar el concierto, para interpretar ”Nesum Dorma” de la ópera Turandot, y continuación el popular “Brindis” de la ópera La Traviata que, con las copas de vino en sus manos, llenó de emoción a sus compañeros de actuación y al público presente, que los aplaudió y ovacionó de pie, junto a todos los intérpretes artísticos para coronar una noche inolvidable. Ante la insistencia del púbico que continuaba aplaudiendo de pie interpretaron “Canción a la Bandera” de la ópera Aurora, y para cerrar la actuación con “Funiculi Funiculá”. Muchas gracias a las autoridades del Ente Cultural de Tucumán en la persona de su Presidenta, Prof. Sandra Maldonado, y a todos los que la acompañan que posibilitaron la realización de este magistral recital..