Rosario Central-Estudiantes: qué sanciones podría haber tras los incidentes y qué pasará con Verón

La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes terminó con el festejo del equipo rosarino, pero el partido todavía tendrá un capítulo más. Desde este lunes, el Tribunal de Disciplina de la AFA comenzará a analizar los incidentes que se produjeron después del tercer gol del “Canalla” y también la conducta de Juan Sebastián Verón, quien ingresó al campo de juego antes del final y cuestionó al árbitro Darío Herrera.