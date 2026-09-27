Rosario Central-Estudiantes: qué sanciones podría haber tras los incidentes y qué pasará con Verón

Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina de la AFA analiza este lunes sanciones a futbolistas y a Juan Sebastián Verón por los incidentes en la final de la Supercopa en Santiago del Estero.
- La gresca se desató tras el tercer gol de Central en un partido con polémicos fallos de Darío Herrera, a quien Verón increpó en la cancha y luego criticó duramente en redes sociales.
- La AFA debe definir si las suspensiones se aplicarán en el inminente Torneo Clausura o en futuras copas, mientras evalúa una pena más severa para Verón por reincidencia.
La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes terminó con el festejo del equipo rosarino, pero el partido todavía tendrá un capítulo más. Desde este lunes, el Tribunal de Disciplina de la AFA comenzará a analizar los incidentes que se produjeron después del tercer gol del “Canalla” y también la conducta de Juan Sebastián Verón, quien ingresó al campo de juego antes del final y cuestionó al árbitro Darío Herrera.
El presidente de Estudiantes calificó de “ladrón” al juez durante el partido y, posteriormente, volvió a referirse al arbitraje en redes sociales. Por ese motivo, se espera que sea citado para presentar su descargo. Su situación tendrá además un condimento particular: ya fue sancionado en 2025 y el Tribunal deberá determinar si corresponde considerar una reincidencia.
El arbitraje, otro de los focos
El partido disputado en la final quedó marcado por varias decisiones arbitrales que generaron discusión. Herrera, con Jorge Baliño a cargo del VAR, sancionó un penal para Rosario Central por una infracción de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti, una acción que admitía distintas interpretaciones.
También quedaron bajo análisis una posible expulsión de Elías Verón por doble amonestación y dos penales sobre el cierre del encuentro: uno por una mano de Ignacio Ovando y otro por una presunta falta de Franco Ibarra sobre Tomás Palacios.
Las decisiones cuestionadas tuvieron como beneficiario a Rosario Central, que finalmente se quedó con el trofeo. La actuación arbitral, por lo tanto, será otro de los elementos que quedarán en el centro de la discusión durante los próximos días.
Pero el foco del Tribunal estará puesto especialmente en lo ocurrido después del tercer gol del conjunto rosarino, cuando se produjo una pelea que continuó incluso en la zona de vestuarios. El informe de Herrera podría incluir a futbolistas de ambos equipos.
La duda que deberá resolver AFA
Uno de los principales interrogantes será determinar dónde deberán cumplirse las eventuales sanciones.
La Supercopa Internacional es una competencia organizada por la AFA, mientras que el torneo Clausura está bajo la órbita de la Liga Profesional. Aunque ambas estructuras mantienen formalmente una organización propia, desde 2022 tienen a Claudio Tapia como presidente y comparten buena parte de su funcionamiento dirigencial.
El reglamento de la Supercopa Internacional establece que las suspensiones por partidos recibidas en esta competencia deben cumplirse en futuras ediciones del mismo torneo. En cambio, cuando se trata de sanciones por tiempo determinado, el castigo se extiende a cualquier ámbito hasta completar la pena.
El problema es que la Supercopa Internacional se disputa una sola vez por temporada. Por eso, una suspensión de varios partidos podría quedar sin efecto práctico durante un período prolongado. Además, las penas menores prescriben a los seis meses.
En ese contexto, el Tribunal deberá definir qué criterio aplicar. No existe, según el antecedente disponible, una jurisprudencia específica sobre este punto, ya que las tres ediciones anteriores de la competencia no habían dejado jugadores expulsados o informados.
Un antecedente que vuelve a aparecer
La AFA ya tuvo que resolver una situación parecida después del Trofeo de Campeones 2022, cuando Boca terminó con ocho expulsados y Racing con tres. El partido se disputó antes de la Supercopa Internacional de 2023.
En aquella oportunidad, el Tribunal había resuelto que las sanciones se cumplieran en la Liga Profesional y no en la Supercopa Internacional que se disputaría en Abu Dhabi. Sin embargo, buena parte de esas penas terminó sin cumplirse debido a una amnistía general que la AFA aprobó antes del comienzo del torneo de 2023.
El caso de ahora tiene, además, una diferencia importante: el Tribunal busca establecer un criterio que evite que las sanciones pierdan efecto con el paso del tiempo. El próximo fin de semana ya habrá actividad por el Clausura, por lo que la resolución tendrá impacto inmediato sobre los equipos involucrados si se decide trasladar las penas.
El caso Verón
La situación de Verón tendrá un tratamiento particular. Además de sus expresiones durante el partido, el presidente de Estudiantes utilizó sus redes sociales para cuestionar el arbitraje y hablar de “robo”.
El Código Disciplinario de la AFA establece que, al determinar una sanción, deben considerarse los antecedentes disciplinarios del involucrado. La corrección deportiva previa puede funcionar como atenuante, mientras que una inconducta habitual puede ser considerada agravante.
Verón ya había recibido una sanción durante 2025, cuando fue suspendido durante seis meses para ejercer cualquier actividad vinculada al fútbol. Por eso, si el Tribunal entiende que existe reincidencia, la nueva pena podría ser más severa.