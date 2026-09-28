El aumento de la pobreza

La UCA identificó cinco factores detrás de este giro. El primero es el menor dinamismo de la actividad económica y el deterioro de la calidad del empleo, con caída del PBI, destrucción de puestos registrados y mayor presencia de ocupaciones informales y precarias. El segundo es el retroceso de los ingresos laborales: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte) cayó un 2,7% real en el primer semestre y la desocupación promedió el 7,9%. El tercero es la reversión de los precios relativos que habían favorecido la caída de la pobreza: los alimentos y los servicios básicos comenzaron a aumentar por encima del nivel general. El cuarto es la menor capacidad protectora de las transferencias sociales, cuyas actualizaciones llegan con rezago. Y el quinto es la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios, gastos difíciles de sustituir que dejan menos dinero disponible para comer.