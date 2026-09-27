La merienda que recomiendan los nutricionistas para activar el cerebro: sin harina y lista en 15 minutos

Una taza de avena, cacao puro y un huevo bastan para elaborar una merienda recomendada por especialistas en nutrición con el objetivo de estimular la actividad cerebral. Esta receta sin harinas refinadas ni azúcares añadidos se cocina en sartén en menos de 15 minutos, combinando la energía de digestión lenta de la avena con el aporte proteico del huevo.