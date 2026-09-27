SociedadActualidad

Recategorización del Monotributo 2027: cuándo vence y quiénes deben hacer el trámite ante ARCA

Los pequeños contribuyentes tendrán tiempo hasta el 5 de febrero para evaluar su nivel de actividad de los últimos doce meses y modificar su escala si superaron los parámetros vigentes.

Recategorización del Monotributo 2027: cuándo vence y quiénes deben hacer el trámite ante ARCA
Fuente: ARCA
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA fijó el 5 de febrero de 2027 como fecha límite para que monotributistas en Argentina recategoricen su actividad según su facturación anual y eviten sanciones.
  • El trámite se realiza online con clave fiscal, cotejando ingresos, alquileres y consumo eléctrico de los últimos 12 meses frente a las escalas actualizadas en agosto de 2026.
  • Este proceso determinará el monto de la cuota mensual a pagar y garantizará que los contribuyentes mantengan su situación fiscal regularizada según su nivel operativo real.
Resumen generado con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó el próximo vencimiento de la recategorización del Monotributo para el 5 de febrero de 2027. Esta fecha límite establece el período en el cual los pequeños contribuyentes deben evaluar los parámetros de su actividad y modificar su categoría en caso de corresponder. El organismo coordina estas actualizaciones dos veces al año, concretamente en febrero y agosto, garantizando que cada aportante permanezca encuadrado según su nivel operativo real.

Alivio a medias: ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026

Alivio a medias: ARCA postergó Ganancias 2025 pero dejó firmes los anticipos de 2026

La gestión se lleva a cabo de manera virtual desde la plataforma oficial, ingresando con el número de Cuit o Cuil y la respectiva clave fiscal. Al momento de realizar la evaluación, el sistema contempla el desempeño acumulado de los últimos doce meses de facturación y variables asociadas, descartando la observación exclusiva de los períodos más inmediatos.

Quiénes deben hacer la recategorización

La obligación de recategorizarse abarca a todos los pequeños contribuyentes que registren al menos seis meses de trayectoria en el régimen previsional al momento de la fecha límite. Sin embargo, la modificación de la escala resulta exigible únicamente cuando se presentan variaciones en los parámetros operativos del negocio. Entre los factores evaluados figuran los ingresos brutos acumulados durante el último año, el monto de alquileres devengados, la superficie destinada a la explotación y el consumo de energía eléctrica anual.

Para determinar si corresponde un reencuadre, es necesario cotejar los valores acumulados en el último período de doce meses frente a las escalas actualizadas por Arca a partir de agosto de 2026. Si alguno de estos indicadores excede o resulta inferior a las marcas de la categoría vigente, el aportante debe proceder a efectuar la corrección correspondiente para alinear su situación ante el organismo recaudador.

Cuándo vence la recategorización y qué período se analiza

El plazo límite fijado para completar el trámite sin sanciones vence el 5 de febrero de 2027. Para esta evaluación, la ARCA contempla el rango temporal de los doce meses previos a la fecha de vencimiento, criterio estandarizado que el organismo aplica en cada una de sus revisiones semestrales.

Asimismo, las escalas del régimen sufrieron modificaciones recientes, como ocurrió con la actualización de parámetros e ingresos brutos máximos establecida en agosto de 2026. Por este motivo, el proceso incide directamente sobre la cuota mensual a abonar, determinando el importe final que el contribuyente debe cumplir según las normas vigentes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán
1

El Monumental despidió al “Pulga” Rodríguez en una noche histórica para Atlético Tucumán

Retroceder nunca, rendirse jamás
2

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
3

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
4

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

La pobreza también se evidenció en la macro
5

La pobreza también se evidenció en la macro

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
2

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Retroceder nunca, rendirse jamás
3

Retroceder nunca, rendirse jamás

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
5

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Quién es el supuesto novio de Cazzu: Ignacio Colombara tiene 26 años y es parte de su gira

Quién es el supuesto novio de Cazzu: Ignacio Colombara tiene 26 años y es parte de su gira

Video: el apasionado beso entre Lali, Tini y Marilina Bertoldi que hizo estallar las redes

Video: el apasionado beso entre Lali, Tini y Marilina Bertoldi que hizo estallar las redes

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

¿Qué se sabe sobre la salud de Daniel Osvaldo?

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Jimena Barón le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en medio de la preocupación por Daniel Osvaldo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

Tormentas y caída de granizo: las provincias que están bajo alerta amarilla este domingo

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Comentarios