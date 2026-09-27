Recategorización del Monotributo 2027: cuándo vence y quiénes deben hacer el trámite ante ARCA

Quiénes deben hacer la recategorización

La obligación de recategorizarse abarca a todos los pequeños contribuyentes que registren al menos seis meses de trayectoria en el régimen previsional al momento de la fecha límite. Sin embargo, la modificación de la escala resulta exigible únicamente cuando se presentan variaciones en los parámetros operativos del negocio. Entre los factores evaluados figuran los ingresos brutos acumulados durante el último año, el monto de alquileres devengados, la superficie destinada a la explotación y el consumo de energía eléctrica anual.