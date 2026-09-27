Quién es el supuesto novio de Cazzu: Ignacio Colombara tiene 26 años y es parte de su gira

Tras las imágenes que lo mostraron junto a Cazzu, el nombre de Ignacio Colombara comenzó a despertar interés. El joven artista ya tenía una trayectoria vinculada con el mundo del espectáculo y actualmente forma parte del equipo que acompaña a la cantante en su gira Latinaje. Pero, ¿quién es y a qué se dedica?