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Quién es el supuesto novio de Cazzu: Ignacio Colombara tiene 26 años y es parte de su gira

El joven nació en Mendoza y creció en una familia vinculada al mundo artístico. Su carrera comenzó en el doblaje y luego se volcó a la danza y la actuación teatral.

El supuesto novio de Cazzu: quién es Ignacio Colombara y a qué se dedica
El supuesto novio de Cazzu: quién es Ignacio Colombara y a qué se dedica
Por Mercedes Mosca Hace 39 Min

Resumen para apurados

  • Ignacio Colombara fue vinculado sentimentalmente con Cazzu tras ser fotografiados juntos en el teatro, en medio de su trabajo conjunto en la gira Latinaje de la cantante.
  • Nacido en Mendoza, Colombara comenzó su carrera como actor de doblaje y luego brilló como bailarín en producciones de Disney antes de sumarse al elenco escénico de Cazzu.
  • Aunque ninguno confirmó la relación de pareja, la exposición mediática impulsa la notoriedad pública del artista mendocino en el marco de la gira internacional.
Resumen generado con IA

Tras las imágenes que lo mostraron junto a Cazzu, el nombre de Ignacio Colombara comenzó a despertar interés. El joven artista ya tenía una trayectoria vinculada con el mundo del espectáculo y actualmente forma parte del equipo que acompaña a la cantante en su gira Latinaje. Pero, ¿quién es y a qué se dedica?

Colombara nació en Mendoza el 23 de septiembre de 1999 y creció rodeado de disciplinas artísticas. Su madre fue bailarina y su padre trabajó como sonidista, mientras que su abuela estuvo vinculada con la actuación teatral. Ese entorno familiar influyó en sus primeros pasos dentro del mundo del espectáculo.

Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio

Cazzu se mostró por primera vez en público con su nuevo novio

Aunque actualmente se desempeña principalmente como bailarín y actor, sus comienzos profesionales estuvieron relacionados con otra rama de la industria audiovisual: el doblaje.

A qué se dedica Ignacio Colombara

Antes de dedicarse de lleno a la danza y al teatro, Colombara trabajó como actor de doblaje y participó en diferentes series, películas y producciones destinadas al público juvenil.

Entre los trabajos mencionados en su trayectoria aparecen “El mundo de Riley”, “Los Vengadores Unidos”, “Marvel Rising”, “Outer Banks”, “Doctora Juguetes” y “High School Musical 2”.

Con el tiempo, decidió alejarse del doblaje y orientar su carrera hacia la danza y la actuación. Su formación y experiencia como bailarín le permitieron participar de distintas producciones de Disney que fueron presentadas en países como México, Ecuador, Perú, Panamá y Puerto Rico.

Actualmente, Colombara combina la actuación y la danza, y es integrante del elenco de Latinaje, la gira internacional de Cazzu.

Ignacio Colombara forma parte de la gira Latinaje de Cazzu

El vínculo profesional entre Colombara y Cazzu se encuentra relacionado con el espectáculo Latinaje. El bailarín integra el elenco de la gira y participa en la puesta en escena interpretando diferentes personajes.

La propuesta combina la música de la artista argentina con una puesta teatral, por lo que el trabajo de los bailarines y actores tiene un papel importante dentro del espectáculo.

Su nombre comenzó a tener mayor repercusión después de que fuera fotografiado junto a Cazzu durante una salida al teatro. Las imágenes generaron versiones sobre un posible romance entre ambos, aunque hasta el momento ninguno confirmó públicamente que sean pareja.

De esta manera, además de su vínculo profesional con la cantante, Colombara empieza a ganar protagonismo por su propia trayectoria como bailarín y actor, una carrera que comenzó en el doblaje y continuó en grandes producciones teatrales y musicales.

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