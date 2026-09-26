Pedro Rosemblat contó un detalle inesperado sobre su casamiento con Lali Espósito

Pedro Rosemblat contó cómo será el casamiento con Lali Espósito

El streamer se refirió con humor a las versiones que imaginan una boda con invitados del mundo de la política y del espectáculo. “Creo que hay como una fantasía armada de que va a ser un mega evento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo y de repente va a estar Lady Gaga y Hugo Moyano”, comentó.