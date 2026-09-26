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Pedro Rosemblat contó un detalle inesperado sobre su casamiento con Lali Espósito

El streamer contó detalles de la celebración y explicó cómo será la boda que prepara junto a la cantante, lejos de la idea de un multitudinario evento con grandes figuras.

Pedro Rosemblat contó cómo será su boda con Lali Espósito y sorprendió con una confesión
Pedro Rosemblat contó cómo será su boda con Lali Espósito y sorprendió con una confesión
Por Mercedes Mosca Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • Pedro Rosemblat reveló en el programa de Mario Pergolini que su casamiento con Lali Espósito será un festejo íntimo para resguardar la privacidad familiar.
  • El streamer desmintió los rumores de una fiesta multitudinaria entre la política y el espectáculo, aclarando que no superará los invitados de su círculo más cercano.
  • La decisión marca el perfil bajo que la pareja busca mantener en su vida privada a futuro, alejando el evento del foco mediático y las especulaciones públicas.
Resumen generado con IA

Pedro Rosemblat habló sobre su próximo casamiento con Lali Espósito durante su visita a Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. El streamer contó cómo imagina la celebración y dejó en claro que la boda estará lejos de convertirse en el multitudinario evento que algunos imaginan.

Durante la entrevista, Pergolini le preguntó por las expectativas que existen alrededor del casamiento y por la posibilidad de que la celebración reúna a importantes figuras de distintos ámbitos. Rosemblat aprovechó la ocasión para desmentir esa idea y explicar que junto a Lali eligieron mantener la ceremonia en un ámbito reducido.

Pedro Rosemblat contó cómo será el casamiento con Lali Espósito

El streamer se refirió con humor a las versiones que imaginan una boda con invitados del mundo de la política y del espectáculo. “Creo que hay como una fantasía armada de que va a ser un mega evento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo y de repente va a estar Lady Gaga y Hugo Moyano”, comentó.

Luego, Rosemblat continuó con la misma línea y explicó por qué esas figuras no formarían parte de la celebración: “Y no va a pasar porque yo no invito a Lady Gaga y ella no invita a Hugo Moyano”. Finalmente, fue contundente al describir el tipo de festejo que planean junto a Lali: “Va a ser algo muy íntimo”.

Cuando Pergolini quiso saber si la lista de invitados rondaría las 300 personas, Rosemblat volvió a remarcar que será una celebración mucho más pequeña. “No, creo que no. Íntimos de verdad, familia y amigos nada más”, respondió.

Pedro Rosemblat explicó qué sostiene su relación con Lali

Durante la charla, Rosemblat también reflexionó sobre el vínculo que mantiene con Lali Espósito y sobre cómo hacen para preservar un espacio privado pese a la exposición pública que tienen ambos.

En ese contexto, destacó la importancia de la intimidad dentro de la pareja y marcó las diferencias entre sus respectivos mundos. “Somos dos mundos distintos, pero lo que sostiene a la pareja es la intimidad”, sostuvo el streamer.

De esta manera, Pedro Rosemblat dejó en claro que el casamiento con Lali Espósito tendrá como protagonistas a sus familiares y amigos más cercanos, lejos de la idea de una celebración multitudinaria con grandes figuras invitadas.

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