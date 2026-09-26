SociedadActualidad

Test de personalidad: mirá tu dedo anular y descubrí qué rasgo define tu forma de ser

Un reto que es furor en las redes sociales. ¿Cuál de las tres opciones se parece a tu mano?

Test de personalidad: en qué consiste la “teoría del dedo anular”.
Test de personalidad: en qué consiste la “teoría del dedo anular”.
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un test viral en redes sociales propone hoy a los usuarios descubrir rasgos de su personalidad al comparar la longitud del dedo anular con la del índice para entretenerse.
  • El desafío plantea tres perfiles según si el anular es más largo, más corto o igual al índice, asociando cada caso con conductas competitivas, protectoras o pacifistas.
  • Aunque estas propuestas generan alto impacto y curiosidad en internet, carecen de respaldo científico y no deben tomarse como diagnósticos psicológicos reales.
Resumen generado con IA

Un simple detalle de las manos puede convertirse en el punto de partida de uno de los clásicos test de personalidad que circulan en redes. En este caso, el desafío consiste en observar la longitud del dedo índice y el anular para identificar cuál de los dos es más largo.

Test de personalidad: la taza que elijas revelará qué camino debes seguir a partir de tus decisiones

Test de personalidad: la taza que elijas revelará qué camino debes seguir a partir de tus decisiones

Según esta propuesta, la relación entre ambos dedos se utiliza para asociar determinadas características con la personalidad. Para realizar el test, solo hay que mirar una de las manos y comparar la altura de ambos dedos.

La llamada “teoría del dedo anular” fue abordada en distintos estudios y se centra en la relación entre la longitud del dedo anular y el índice. Sin embargo, las interpretaciones de este tipo de test deben tomarse como un entretenimiento y no como una herramienta científica para determinar la personalidad de una persona.

Qué dicen tus dedos sobre tu personalidad

Para hacer el test, observá tu mano y compará la longitud del dedo índice con la del dedo anular. Después, buscá cuál de las tres opciones coincide con tu caso.

  • 1. El dedo anular es más corto que el índice

También se los describe como personas que pueden destacarse en sus áreas de actividad y que están dispuestas a ayudar a sus amigos. Otra característica asociada a esta opción es una fuerte tendencia a proteger a las personas de su entorno.

  • 2. El dedo anular es más largo que el índice

Estas personas serían consideradas inteligentes y con interés por adquirir conocimientos. Al mismo tiempo, la interpretación plantea que su espíritu competitivo puede llevarlas, en determinadas situaciones, a adoptar actitudes más agresivas.

  • 3. El índice y el anular tienen una longitud similar

Según la interpretación del test, estas personas tienden a evitar los conflictos y buscan mantener la calma frente a situaciones de tensión. También se las caracteriza como organizadas, tranquilas y fieles a sus vínculos afectivos.

A su vez, esta opción se relaciona con una personalidad sensible y con una valoración importante de los afectos.

¿Qué significa realmente la longitud de los dedos?

Aunque estos test pueden resultar entretenidos y despertar curiosidad, la longitud de los dedos no permite establecer por sí sola cómo es la personalidad de una persona. Las características descriptas corresponden a la interpretación propuesta por este tipo de desafíos y no deben considerarse un diagnóstico psicológico ni una evaluación científica individual.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
1

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
2

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación
3

Jaldo asoció la baja de la pobreza en Tucumán al diálogo con la Nación

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”
4

Jaldo celebró la Zona Fría y reclamó subsidios para la luz: “Como calefaccionamos el sur, refrigeremos el norte”

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto
5

Por qué motivos el Ejecutivo de Tucumán pide ampliar en $1,07 billones el presupuesto

Ranking notas premium
Nos trataba de negros y muertos de hambre: tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar
1

"Nos trataba de negros y muertos de hambre": tres vecinas de Graneros que denuncian a Huesen piden declarar

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja
3

Llegó al rugby por sus amigos, se convirtió en un emblema de Los Tarcos e hizo historia con la Naranja

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital
4

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país
5

Qué hay detrás del dato de pobreza en Tucumán y cómo quedó frente al resto del país

Más Noticias
Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

¿Cuándo llegará la lluvia a Tucumán? El pronóstico anticipa cómo seguirá el tiempo después del calor

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: Una larga agonía

Cómo fueron los últimos meses de Oscar González Oro antes de morir: "Una larga agonía"

Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

Si vas al centro este sábado, podés vacunarte gratis en la peatonal

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán claridad y cumplirán sus metas a fin de septiembre, según Ludovica Squirru

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

El calor será el protagonista en Tucumán durante el último fin de semana de septiembre

El calor será el protagonista en Tucumán durante el último fin de semana de septiembre

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Comentarios