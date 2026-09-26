El futuro de los drones: “El tránsito aéreo va a ser mayor que el terrestre”
El especialista brasileño Fernando Tino participó del Congreso Internacional de Drones. Sostiene que cada productor tendrá una de estas aeronaves como una herramienta común de trabajo, aconseja que se desarrolle todo su potencial y asegura que los jóvenes están encontrando en esta tecnología una nueva puerta de entrada al agro.
Resumen para apurados
- El especialista Fernando Tino afirmó en el Congreso de Drones en Tucumán que el tránsito aéreo superará al terrestre debido a la adopción masiva en el campo.
- Durante el evento en la Sociedad Rural, explicó cómo las aeronaves no tripuladas se integran como herramientas de trabajo y atraen a jóvenes profesionales al agro.
- Se proyecta que cada productor rural incorporará un dron habitual en sus labores, revolucionando el transporte aéreo y la eficiencia agrícola a nivel global.
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