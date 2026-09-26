SociedadTecnología

El futuro de los drones: “El tránsito aéreo va a ser mayor que el terrestre”

El especialista brasileño Fernando Tino participó del Congreso Internacional de Drones. Sostiene que cada productor tendrá una de estas aeronaves como una herramienta común de trabajo, aconseja que se desarrolle todo su potencial y asegura que los jóvenes están encontrando en esta tecnología una nueva puerta de entrada al agro.

El futuro de los drones: “El tránsito aéreo va a ser mayor que el terrestre”
Por María del Carmen Garzón Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El especialista Fernando Tino afirmó en el Congreso de Drones en Tucumán que el tránsito aéreo superará al terrestre debido a la adopción masiva en el campo.
  • Durante el evento en la Sociedad Rural, explicó cómo las aeronaves no tripuladas se integran como herramientas de trabajo y atraen a jóvenes profesionales al agro.
  • Se proyecta que cada productor rural incorporará un dron habitual en sus labores, revolucionando el transporte aéreo y la eficiencia agrícola a nivel global.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBrasilFranciaYerba BuenaSociedad Rural ArgentinaSociedad Rural de TucumánCamino del Perú
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Tu internet es tan rápido como contrataste? Cómo medir la velocidad de conexión

¿Tu internet es tan rápido como contrataste? Cómo medir la velocidad de conexión

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

De los hermanos Wright a la IA: cómo podemos construir confianza ante una tecnología que parece peligrosa

Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

Con una “heladera para humanos”, una ciudad japonesa intenta evitar los golpes de calor

Jugaba al Fortnite y creó una startup que ya movió más de U$S180 millones en cripto

Jugaba al Fortnite y creó una startup que ya movió más de U$S180 millones en cripto

$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

$1,5 millones y una laptop: cómo participar del concurso que transforma datos en historias

Lo más popular
Bandejas de carne en el súper: por qué tienen colores rojo, amarillo y negro
1

Bandejas de carne en el súper: por qué tienen colores rojo, amarillo y negro

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Blancos, rosados y naranjos: 14 vinos frescos que los especialistas recomiendan para los días calurosos
3

Blancos, rosados y naranjos: 14 vinos frescos que los especialistas recomiendan para los días calurosos

4

Estrategias de prevención en salud mental

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla
5

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

Ranking notas premium
Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
1

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones
2

Tratamientos estéticos: una mujer denunció haber sufrido daños en dos intervenciones

Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros
3

Los dos caminos que tiene el PJ ante el proyecto opositor para intervenir Graneros

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología
4

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología

Yerba Buena: los controles toxicológicos a funcionarios comenzarían en octubre
5

Yerba Buena: los controles toxicológicos a funcionarios comenzarían en octubre

Más Noticias
Bandejas de carne en el súper: por qué tienen colores rojo, amarillo y negro

Bandejas de carne en el súper: por qué tienen colores rojo, amarillo y negro

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

La actividad económica registró una fuerte caída durante julio

La actividad económica registró una fuerte caída durante julio

Recuerdos fotográficos: 1.800 niños copleros recordaron a Leda Valladares en 2012

Recuerdos fotográficos: 1.800 niños copleros recordaron a Leda Valladares en 2012

Las cuerdas protagonizan la noche del Septiembre Musical

Las cuerdas protagonizan la noche del Septiembre Musical

Números de Oro: tras 20 años logró quedarse con $ 3,5 millones

Números de Oro: tras 20 años logró quedarse con $ 3,5 millones

Comentarios