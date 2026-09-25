"La ley está para cumplirse": Jorge Macri destacó el fallo que revocó la decisión de la jueza De Marinis

Resumen para apurados
- Jorge Macri celebró este viernes en CABA el fallo judicial que revocó el sobreseimiento de un menor de 14 años para hacer cumplir el nuevo Régimen Penal Juvenil.
- La jueza De Marinis había declarado inconstitucional la Ley 27.801 en una causa por tentativa de robo, pero la Cámara de Apelaciones anuló su fallo y la apartó del caso.
- La causa seguirá con otro magistrado bajo la nueva norma que fija la imputabilidad en 14 años, consolidando la aplicación del régimen penal juvenil en la Ciudad.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró este viernes la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal porteña, que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.
“Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso”, publicó Jorge Macri en sus redes sociales después de que se conociera la resolución del tribunal de alzada.
La Cámara no solo dejó sin efecto la decisión de la magistrada, sino que también dispuso apartarla del expediente. De esta manera, el caso deberá continuar con otro juez, que podrá investigar al adolescente de 14 años por la tentativa de robo.
El nuevo Régimen Penal Juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y comenzó a regir el 5 de septiembre.
La resolución de la Cámara permitió así que el expediente continúe bajo el nuevo régimen, luego de que la jueza De Marinis había declarado inconstitucional su aplicación y dispuesto el sobreseimiento del adolescente.