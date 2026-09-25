"La ley está para cumplirse": Jorge Macri destacó el fallo que revocó la decisión de la jueza De Marinis

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró este viernes la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal porteña, que revocó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años.