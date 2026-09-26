Antes de elegir una escuela, 10 preguntas para hacer
Dos especialistas explican qué deberían observar las familias previo a decidir dónde mandar a sus niños. Hay que tener en cuenta el clima emocional, la forma de abordar los conflictos, el acompañamiento de las dificultades de aprendizaje y el uso de la tecnología.
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