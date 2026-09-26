Recital en Tucumán: No Te Va Gustar presenta “Florece en el caos”

No Te Va Gustar (NTVG) es una banda de dos orillas. Nació en Uruguay en 1994, pero Montevideo le quedó chica. Con más de 30 años de trayectoria, desde su debut en una plaza barrial, su desembarco en la Capital Federal argentina fue sólo el comienzo. Hace dos décadas, ya es una de las referencias del rock pop en español más convocante de Latinoamérica, con proyección en Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra y España, entre otros. Todos sus discos han alcanzado el nivel Oro o Platino y se han editado en una decena de países.
Esa pertenencia compartida entre ambos países permite identificar a NTVG como una experiencia que abreva en aportes culturales variados (como el reggae, el folk, la murga o el ska, en base a las influencias de cada uno de sus miembros), y que suma fans sin pensar en el origen sino en su crecimiento sostenido. Esta noche, desde las 22 y en el club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar), los seguidores tucumanos podrán disfrutarlos nuevamente.
La nueva visita tiene como eje “Florece en el caos”, el nuevo álbum de estudio del grupo, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. “Son 10 canciones que trabajamos junto a Nico Cotton en la producción y con Carlos Imperatori como ingeniero de grabación, durante agosto y septiembre de 2025 en el estudio Elefante Blanco de Montevideo”, señala NTVG en su página oficial, a modo de lanzamiento. Las composiciones mantienen “sus letras sentidas e inteligentes, que construyen un sonido que viaja entre lo autóctono y lo cosmopolita, manteniendo un mordaz equilibrio entre la amargura existencialista y el optimismo más guerrero”.
“Siempre inquietos, nos empuja la necesidad de cambiar y probar cosas nuevas. Quisimos reinventarnos buscando un sonido más áspero, filoso y firme, pero sin dejar de lado el ADN melódico y emocional que nos acompaña desde el principio. Las letras hablan de temas que nos atraviesan a todos, con una mirada más madura, reflexiva y también esperanzadora, intentando poner en música el clima de estos tiempos turbulentos. Ojalá estas canciones encuentren un lugar en ustedes como lo encontraron en nosotros. Las creamos, las sentimos y las trabajamos con mucha dedicación. Nos hace mucha ilusión que las escuchen y que este nuevo capítulo lo vivamos juntos”, agregan. El resultado se podrá comprobar esta noche, en el recital en vivo.