Recital en Tucumán: No Te Va Gustar presenta “Florece en el caos”

“Siempre inquietos, nos empuja la necesidad de cambiar y probar cosas nuevas. Quisimos reinventarnos buscando un sonido más áspero, filoso y firme, pero sin dejar de lado el ADN melódico y emocional que nos acompaña desde el principio. Las letras hablan de temas que nos atraviesan a todos, con una mirada más madura, reflexiva y también esperanzadora, intentando poner en música el clima de estos tiempos turbulentos. Ojalá estas canciones encuentren un lugar en ustedes como lo encontraron en nosotros. Las creamos, las sentimos y las trabajamos con mucha dedicación. Nos hace mucha ilusión que las escuchen y que este nuevo capítulo lo vivamos juntos”, agregan. El resultado se podrá comprobar esta noche, en el recital en vivo.