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Propuestas al ritmo del 2x4

Reponen “Tango concert” en Nonino Sur.

Propuestas al ritmo del 2x4
Hace 4 Hs

Una propuesta escénica dedicada al 2x4, con música, canto y puesta teatral, tendrá lugar desde las 21.30 en Nonino Sur (San Lorenzo 799). “Tango concert” -foto- recorre, entre canciones, danzas y textos, la historia de la música ciudadana desde sus comienzos orilleros hasta su posicionamiento como género nacional. Actúan los cantantes Adolfo Assad, Cuca Danna, Patricia Juárez, Marta Varela y Jorge Villagra; y los bailarines Elina Pereyra y Leandro Décima. La dirección musical es de Patricia Juárez y la general es de Jaime Mamaní. Dentro del género, habrá tres milongas esta noche: la Práctica Dionisio (La Plata 927) y Tango+Brownie (El Círculo del Magisterio, Las Heras 25) abrirán sus puertas a las 21; mientras que en Yerba Buena, desde las 22 funcionará Casa Feliz (Catamarca 1.089).

En la ciudad jardín, por aparte, desde las 21 tendrá lugar la 11ª edición del Yerba Buena Coral en la Casa de la Cultura (Higueritas 1.850) con la presentación de los coros del Colegio San Patricio, dirigido por María Trejo, y del Consejo de las Escuelas Experimentales de la UNT, que conduce Luciana Cabrera. La entrada es libre y gratuita. En tanto, la Banda Municipal de Música de Banda del Río Salí recordará a Juan Nacif también desde las 21 en la plaza Belgrano de ese municipio.

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