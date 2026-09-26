Propuestas al ritmo del 2x4

Una propuesta escénica dedicada al 2x4, con música, canto y puesta teatral, tendrá lugar desde las 21.30 en Nonino Sur (San Lorenzo 799). “Tango concert” -foto- recorre, entre canciones, danzas y textos, la historia de la música ciudadana desde sus comienzos orilleros hasta su posicionamiento como género nacional. Actúan los cantantes Adolfo Assad, Cuca Danna, Patricia Juárez, Marta Varela y Jorge Villagra; y los bailarines Elina Pereyra y Leandro Décima. La dirección musical es de Patricia Juárez y la general es de Jaime Mamaní. Dentro del género, habrá tres milongas esta noche: la Práctica Dionisio (La Plata 927) y Tango+Brownie (El Círculo del Magisterio, Las Heras 25) abrirán sus puertas a las 21; mientras que en Yerba Buena, desde las 22 funcionará Casa Feliz (Catamarca 1.089).