OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: SAT y derroche de agua
Hace 5 Hs

Según la nota de LA GACETA del 25 de septiembre, el titular de la SAT habla sobre el récord de  reservas de agua en la provincia. ¡Enhorabuena! Como refiere en LA GACETA... “implica mejor salud y medicina preventiva” (sic), pero el derroche de agua, que como “ríos” corre por los cordones cunetas en la ciudad, es un grave problema de contaminación que afecta la salud ambiental y por ende de las personas. De esta situación no se ven acciones concretas por parte de la SAT para resolverlas, que deben ser más que urgentes.

Liliana C. Müller                                          

liliana.c.muller@gmail.com

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