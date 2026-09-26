La necesidad de una gobernanza metropolitana

Sabemos que el presente del AMET, con más de un millón de habitantes, atraviesa por numerosos problemas y conflictos comunes. El colapsado tránsito del Camino del Perú, tema que LA GACETA vino abordando durante las últimas semanas, aunque es motivo de preocupantes informes, columnas de opinión y editoriales del diario desde hace años, es un claro ejemplo de los perjuicios que ocasiona la fragmentación administrativa, ya que involucra a la Provincia (es la ruta 315, o lo era), a tres municipios y a varias comunas, lo que dificulta alguna solución para esa caótica y muy peligrosa carretera, por la que transitan miles de vehículos del AMET por día, de oeste a este y viceversa. Esta disgregación política se hace extensiva a decenas de dificultades comunes en el área metropolitana, a veces separadas tan sólo por una calle o un cauce de agua. Algunos de estos problemas, conocidos y padecidos por la mayoría de los tucumanos, y que se agravan a medida que se expande la mancha urbana, son la falta de conectividad entre los distritos (la Municipalidad estima que hacen falta al menos 14 puentes sólo en los márgenes de la capital, una ciudad rodeada por cursos de agua, naturales y artificiales); las inundaciones cada vez más dañosas; el transporte público, donde no se entiende que funcionen dos tarjetas de colectivos en una sola urbe y que no existan alternativas al ineficiente y costoso servicio de ómnibus, como trenes de cercanía o metrobuses.