Un experto alertó sobre el efecto negativo de las cañas florecidas en una zafra tardía

Situación

“Pero si esta se prolonga desde octubre, la calidad de la caña florecida presenta notorias mermas en cuanto al Pol% caña, la Pureza% y el rendimiento fabril%, entre otros indicadores”, advirtió. Y añadió que en esos momentos empieza la brotación lateral de los tallos, lo que contribuye al declive de la calidad del jugo. “Paralelamente, hay un gran aumento en la fibra% caña y una merma en la cantidad de jugo extraído. Todo esto se traduce en menos kilogramos de azúcar por hectárea. Extender la zafra bajo estas condiciones es, entonces, negativo, y mucho más si quedan ‘cañaverales en pie’, como se vaticina para este año según las cifras sobre la marcha de la zafra”, dijo.