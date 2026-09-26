Récord histórico de exportaciones agroindustriales

Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (2.990%), por el girasol; a Rumania (424%), por girasol y maní; a Mozambique (388%), por aceite de soja; a Jordania (295%), por aceite de girasol, maíz y cebada; a Filipinas (248%), por maíz y legumbres; a Tailandia (201%), por trigo y legumbres; a Venezuela (133%), por productos de soja; a Turquía (132%), por girasol, maíz y soja; a Colombia (103%), por aceite de soja y legumbres; a España, por crustáceos y girasol; y a Israel (81%), por carne bovina.