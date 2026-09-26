EconomíaRural

Récord histórico de exportaciones agroindustriales

Entre enero y agosto se vendieron al exterior 84,26 millones de toneladas, por U$S 37.525 millones

Récord histórico de exportaciones agroindustriales
Hace 5 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto de 2026 marcaron un récord histórico, con 84,26 millones de toneladas y U$S 37.525 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Asimismo, mostraron que 126 productos lograron los mayores montos de la década.

Estos resultados representan un crecimiento interanual de un 10% en volumen y de un 13% en valor para el período mencionado.

Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina deshuesada congelada, con U$S 1.842 millones (55%); la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada, con U$S 756 millones (77%); el girasol, con U$S 223 millones (59%); el limón, con U$S 158 millones (18%); el queso muzzarella, con U$S 107 millones (25%), entre otros.

A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba y preparaciones de tomate, entre otros.

Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (2.990%), por el girasol; a Rumania (424%), por girasol y maní; a Mozambique (388%), por aceite de soja; a Jordania (295%), por aceite de girasol, maíz y cebada; a Filipinas (248%), por maíz y legumbres; a Tailandia (201%), por trigo y legumbres; a Venezuela (133%), por productos de soja; a Turquía (132%), por girasol, maíz y soja; a Colombia (103%), por aceite de soja y legumbres; a España, por crustáceos y girasol; y a Israel (81%), por carne bovina.

Las exportaciones de la agroindustria manifiestan mes a mes un crecimiento permanente que consolida la presencia de los productos en el mundo.

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