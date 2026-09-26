EconomíaRural

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

Técnicos difundieron datos a partir de las experiencias de las últimas campañas.

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento
Hace 5 Hs

Durante la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Matías Medrano, de la sección Zoología Agrícola, abordó aspectos relacionados con el manejo de plagas en el cultivo de colza, con especial énfasis en la polilla de las coles, Plutella xylostella. Esta especie constituye una plaga de importancia debido a su ciclo de vida corto, a la posibilidad de desarrollar varias generaciones durante el cultivo y a sus antecedentes de resistencia y/o tolerancia a algunos insecticidas. Sus larvas pueden ocasionar daños en hojas, en brotes, en inflorescencias y en silicuas. En las experiencias realizadas en campañas anteriores, se estimaron pérdidas del rendimiento de hasta un 35% cuando la plaga no fue controlada.

A partir de experiencias durante las últimas campañas, se comentaron resultados de distintas estrategias químicas para el manejo de P. xylostella, en las que se observaron diferencias tanto en eficacia como en persistencia del control. En particular, las estrategias basadas en la combinación de un regulador de crecimiento (IGR) con una espinosina mostraron un comportamiento destacado por su capacidad para mantener bajos niveles de la plaga durante un período prolongado. También se lograron controles aceptables con IGR solos y con diamidas, aunque con una persistencia menor.

Finalmente, se remarcó que el manejo de P. xylostella no debe basarse solo en la elección de un insecticida, sino en una estrategia de manejo integrado que contemple el monitoreo frecuente del cultivo y de su fenología, para definir los criterios de intervención. Asimismo, debido a los antecedentes de resistencia de esta especie, resulta clave la rotación de modos de acción para preservar la eficacia de las herramientas disponibles.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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