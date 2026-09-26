No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

Durante la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Matías Medrano, de la sección Zoología Agrícola, abordó aspectos relacionados con el manejo de plagas en el cultivo de colza, con especial énfasis en la polilla de las coles, Plutella xylostella. Esta especie constituye una plaga de importancia debido a su ciclo de vida corto, a la posibilidad de desarrollar varias generaciones durante el cultivo y a sus antecedentes de resistencia y/o tolerancia a algunos insecticidas. Sus larvas pueden ocasionar daños en hojas, en brotes, en inflorescencias y en silicuas. En las experiencias realizadas en campañas anteriores, se estimaron pérdidas del rendimiento de hasta un 35% cuando la plaga no fue controlada.