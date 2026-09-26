La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región

Un aspecto destacado fue que, en las distintas fechas de siembra evaluadas durante estas campañas, los rendimientos obtenidos se ubicaron por encima del rendimiento de indiferencia, lo que permite observar el potencial de estas alternativas bajo las condiciones productivas de la región. Asimismo, se presentó una síntesis de la evolución de las temperaturas y de las precipitaciones durante la campaña invernal 2026, destacándose que el balance hídrico y de la disponibilidad inicial de agua útil en los perfiles de suelo, al momento de la implantación, fue muy favorable, como también la evolución de las temperaturas, sin registrarse eventos extremos.