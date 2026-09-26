La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región
La actividad estuvo destinada a técnicos y a productores del NOA. Los técnicos guiaron recorridas por ensayos de camelina, carinata, colza, cártamo, garbanzo, de cultivos de servicio y de otras especies.
Con recorridas por ensayos de colza, de garbanzo, de carinata, de cultivos de servicio y de otras especies, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) presentó alternativas disponibles para la diversificación de los cultivos invernales en la región, contribuyendo a la sostenibilidad de los sistemas productivos. La actividad se realizó en la Subestación Monte Redondo, en San Agustín, como parte de la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el programa Granos de la Eeaoc.
Durante la apertura, el director técnico de la institución, Hernán Salas, destacó el desarrollo alcanzado por los cultivos invernales, producto de condiciones ambientales favorables. En ese contexto, señaló el interés de evaluar alternativas que permitan un mejor aprovechamiento y una mayor diversificación de los sistemas productivos durante el invierno.
Salas valoró el acompañamiento de las empresas que patrocinan los eventos y actividades de difusión y de transferencia organizados por la Eeaoc, incluso en un escenario de dificultades económicas para el sector. Asimismo, recordó que la institución es un organismo público que depende del aporte de los productores y remarcó la importancia de devolver ese respaldo mediante información y desarrollos que respondan a sus necesidades. También reconoció el trabajo del equipo del programa Granos y del personal de la subestación para sostener las investigaciones y concretar estos encuentros.
El coordinador del programa Granos de la Eeaoc, Augusto Casmuz, explicó que la propuesta fue planificada para mostrar distintas opciones de cultivos establecidos en la zona, abordando distintos aspectos de su manejo. El recorrido contempló una primera parada dedicada a colza, a carinata, a camelina y a cártamo, con la presentación de materiales y experiencias vinculadas con su manejo agronómico y sanitario.
La jornada incluyó, además, ensayos de cultivos de servicio, con distintas alternativas de consociación de especies para la zona. También hubo un espacio dedicado al garbanzo. En este último, el equipo del proyecto Legumbres Secas presentó las variedades de la Eeaoc y los trabajos sobre manejo agronómico; en especial, aquellos orientados a evaluar la fertilización y su impacto en el cultivo.
Casmuz destacó el valor del intercambio con los productores que ya incorporan estas especies en sus campos y adelantó que los resultados de las experiencias desarrolladas por el programa Granos se compartirán en una próxima jornada técnica referida a cultivos invernales, con el objeto de aportar información que ayude a definir las estrategias para la próxima campaña invernal.
La actividad estuvo destinada a técnicos y a productores del NOA, con especial énfasis en el manejo agronómico de cultivos ya establecidos y en la evaluación de nuevas alternativas para los sistemas de producción de granos de la región.
La jornada permitió conocer, a campo, diferentes experiencias que lleva adelante la sección Granos de la Eeaoc, orientadas a generar información local sobre comportamiento agronómico, sobre adaptación, sobre fechas de siembra, sobre respuesta a la fertilización y sobre potencial de rendimiento de distintas especies invernales.
En estos ensayos se evaluaron cultivos como colza, carinata, cártamo y camelina. El jefe de la sección Granos, José Sánchez, explicó que el objetivo de estos ensayos es conocer el comportamiento agronómico y el potencial productivo de diferentes especies, y generar información que permita analizar su incorporación y contribuir a la diversificación de las secuencias de cultivos invernales del NOA. Hay que tener en cuenta que el desarrollo y la incorporación de estas oleaginosas invernales están siendo impulsados por una creciente demanda de la industria de fuentes energéticas de aceites, destinados principalmente a la producción de biocombustibles certificados con baja huella ambiental.
Durante su presentación, Sánchez describió las distintas especies evaluadas, las alternativas de fechas de siembra -desde fines de abril, durante mayo y hasta comienzos de junio- y la diversidad de cultivares y tecnologías incorporadas en los ensayos. También presentó los resultados de las últimas cuatro campañas invernales, analizando la evolución de los rendimientos en función de las fechas de siembra y su relación con las diferentes condiciones climáticas registradas en cada ciclo.
Un aspecto destacado fue que, en las distintas fechas de siembra evaluadas durante estas campañas, los rendimientos obtenidos se ubicaron por encima del rendimiento de indiferencia, lo que permite observar el potencial de estas alternativas bajo las condiciones productivas de la región. Asimismo, se presentó una síntesis de la evolución de las temperaturas y de las precipitaciones durante la campaña invernal 2026, destacándose que el balance hídrico y de la disponibilidad inicial de agua útil en los perfiles de suelo, al momento de la implantación, fue muy favorable, como también la evolución de las temperaturas, sin registrarse eventos extremos.