La Eeaoc evaluó el comportamiento de la camelina en el NOA

Cuando aparecen nuevas alternativas es necesario realizar investigaciones que ayuden a la toma de decisiones técnicas. Por ello, en la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Nahuel Ruiz de Huidobro presentó el ensayo de camelina, una especie que se evalúa por primera vez en la Eeaoc con el objetivo de generar información local sobre su comportamiento y sobre su adaptación a las condiciones del NOA.