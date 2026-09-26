La Eeaoc evaluó el comportamiento de la camelina en el NOA

Cuando aparecen nuevas alternativas es necesario realizar investigaciones que ayuden a la toma de decisiones técnicas. Por ello, en la segunda jornada del Día de Campo de Granos de Invierno, organizada por el Programa Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Nahuel Ruiz de Huidobro presentó el ensayo de camelina, una especie que se evalúa por primera vez en la Eeaoc con el objetivo de generar información local sobre su comportamiento y sobre su adaptación a las condiciones del NOA.
Entre las características destacadas se mencionaron su ciclo relativamente corto -de aproximadamente 120 a 130 días-, su menor porte respecto de otras crucíferas invernales, su buen comportamiento frente a las heladas y un requerimiento hídrico estimado cercano a los 200 milímetros durante el ciclo. También se destacó su marcado efecto alelopático, característica que podría contribuir al manejo de malezas dentro de la rotación.
Otro aspecto señalado durante la recorrida fue que la camelina, a pesar de ser una crucífera, no presenta ataques importantes de Plutella, plaga que suele ocasionar daños de consideración en los cultivos de colza y de carinata.
En el ensayo se evalúan tres nuevas variedades, en dos fechas de siembra durante mayo, buscando ampliar la información disponible sobre su comportamiento bajo las condiciones ambientales de la región.
Con respecto al cártamo, Ruiz de Huidobro destacó su adaptación a regiones semiáridas, asociada a su capacidad para explorar el perfil del suelo y aprovechar agua disponible en profundidad. En este sentido, remarcó la importancia de continuar evaluando la especie a partir de los resultados obtenidos en 2024, campaña en la que se registraron rendimientos de 1.100 y 1.900 kilogramos por hectárea.
El cártamo pertenece a la familia Asteraceae y presenta una estructura de planta importante y un ciclo más prolongado que el resto de las especies evaluadas. En las condiciones del ensayo, puede alcanzar la madurez aproximadamente entre los 170 y 180 días, y presenta una buena adaptación tanto a bajas como a elevadas temperaturas.
En esta oportunidad se evaluó una única variedad de alto contenido de ácido oleico, implantada en dos fechas de siembra durante mayo, con una distancia entre surcos de 52 centímetros y una densidad de 12 a 14 plantas por metro lineal.