¿Cuál es la misión de un juguete sexual en la pareja?

En específico los juguetes sexuales ganaron lugar en la intimidad, pero los prejuicios son menos, aunque no están derrotados. La llegada de un vibrador a la cama todavía puede despertar inseguridades y la sensación de estar compitiendo con un objeto. La idea también aparece en el consultorio de Julieta Zara, psicóloga y sexóloga. A Zara, le llegó el caso de un paciente preocupado porque su novia se había comprado un vibrador por lo que fue necesario trabajar sobre la creencia de que ese objeto representaba una amenaza para la relación.