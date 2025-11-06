Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

El Foro “Argentina Andina: Energía, Minería y Desarrollo Democrático” se realizará hoy en Tucumán. Se trata de un encuentro de alto impacto que reunirá a empresarios, funcionarios, académicos y líderes de opinión para debatir los desafíos y oportunidades que atraviesa la Argentina en el marco de la transición energética y el auge de la minería. El encuentro se realizará desde las 16 en el Hilton Garden Inn Tucumán y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.
El foro se desarrollará en un contexto en el que el Noroeste Argentino (NOA) se perfila como epicentro de la explotación de litio y del desarrollo energético nacional. Tucumán se convierte así en un escenario natural para convocar a los actores clave del sistema productivo, político y social, con el objetivo de transformar el boom minero en desarrollo sostenible y estabilidad institucional.
La jornada contará con paneles temáticos y mesas de diálogo integradas por especialistas nacionales e internacionales, empresarios, gobernadores y referentes del sistema político. Los ejes temáticos son los siguientes:
• El potencial energético argentino-Energías renovables, transición energética y rol estratégico de las empresas.
•● Desarrollo minero y “boom” productivo andino-El triángulo del litio y las oportunidades para el NOA.
•● Impactos geopolíticos del triángulo del litio-Inserción internacional de la Argentina y sus vínculos con China, Estados Unidos y la región.
•● Agenda económica y social en la Argentina-Cómo traducir el auge minero y energético en empleo, infraestructura y desarrollo local.
Entre los disertantes se destacan Luis Enrique Lucero, secretario de Minería de la Nación y José Ignacio García Hamilton (h), secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía de la Nación. También estarán Javier Montero, Presidente de REMSa S.A. (Recursos Energéticos y Mineros de Salta); Miguel Mitre, Presidente de Ligreen S.A. Lithium Mining Co y Fernando Eleit, especialista en Derecho de los Recursos Naturales, Minería e Hidrocarburos (Jujuy).