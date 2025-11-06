Se realiza hoy en Tucumán “Argentina Andina”, un foro sobre energía, minería y desarrollo democrático

El Foro “Argentina Andina: Energía, Minería y Desarrollo Democrático” se realizará hoy en Tucumán. Se trata de un encuentro de alto impacto que reunirá a empresarios, funcionarios, académicos y líderes de opinión para debatir los desafíos y oportunidades que atraviesa la Argentina en el marco de la transición energética y el auge de la minería. El encuentro se realizará desde las 16 en el Hilton Garden Inn Tucumán y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.