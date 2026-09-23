“Perdía plata”: Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año de Fórmula 1

El primer año de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tuvo una particularidad que pocos conocían: en lugar de ganar dinero, terminó perdiendo. El piloto argentino recordó aquella etapa durante su visita a “La Revuelta”, un programa español de humor y entretenimiento en el que el conductor David Broncano entrevista a figuras del deporte, la música y la televisión en un teatro de Madrid.