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“Perdía plata”: Franco Colapinto reveló cuánto cobraba en su primer año de Fórmula 1

El piloto argentino contó que recibía 10.000 euros por carrera durante su paso por Williams y explicó por qué terminó con un saldo negativo.

REVELACIÓN. Franco Colapinto habló con David Broncano en “La Revuelta” y contó cuánto cobraba durante su primer año en la Fórmula 1.
REVELACIÓN. Franco Colapinto habló con David Broncano en “La Revuelta” y contó cuánto cobraba durante su primer año en la Fórmula 1.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el programa español La Revuelta, Franco Colapinto reveló que en su debut en F1 en 2024 con Williams perdió dinero, ya que los gastos de viajes superaban su sueldo por carrera.
  • El piloto sustituyó a Logan Sargeant durante nueve Grandes Premios y cobró 10.000 euros por fecha, saldo que no cubría los traslados de su equipo, considerándolo una inversión.
  • El testimonio visibiliza las exigencias financieras que enfrentan los jóvenes pilotos para insertarse y consolidar su permanencia en la élite del automovilismo mundial.
Resumen generado con IA

El primer año de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tuvo una particularidad que pocos conocían: en lugar de ganar dinero, terminó perdiendo. El piloto argentino recordó aquella etapa durante su visita a “La Revuelta”, un programa español de humor y entretenimiento en el que el conductor David Broncano entrevista a figuras del deporte, la música y la televisión en un teatro de Madrid. 

“El primer año, literalmente, perdía plata para correr”, contó Colapinto durante la charla. El argentino llegó a la Fórmula 1 en 2024 para reemplazar a Logan Sargeant en Williams y disputó las últimas nueve carreras de aquella temporada. En ese contexto, explicó que el dinero que recibía por competir no alcanzaba para cubrir todos los gastos vinculados con su participación en la categoría.

“Me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis managers y perdía plata. Estaba en negativo después de correr en Fórmula 1”, detalló. Como participó en nueve Grandes Premios, el piloto recibió 90.000 euros en concepto de salario durante aquella temporada, aunque aclaró que el balance final no fue positivo. “Fue una inversión correr en Fórmula 1”, resumió.

La entrevista se desarrolló en el tono que caracteriza al programa, que combina conversaciones con invitados famosos, humor, improvisación y participación del público que asiste al teatro.  En ese clima, Colapinto también recordó los accidentes que protagonizó durante su primera experiencia en la máxima categoría y se permitió bromear con el dinero que pudo haberle costado a Williams.

Entre accidentes, humor y el recuerdo de Williams

“Como lo rompí un par de veces, capaz que les salí caro a Williams, ja”, comentó entre risas. El argentino también se refirió al denominado “campeonato de destructores”, una clasificación informal que siguen los fanáticos de la Fórmula 1 para contabilizar cuánto dinero gastan las escuderías a raíz de los accidentes.

“En mi primer año en Williams me pagaban poco y tuve que hacer un poco de fuerza ahí para hacerles gastar un poco más al equipo. Corrí nueve carreras y terminé top 3, creo, hice podio, ja. Ahora ya no destruyo más”, expresó Colapinto, nuevamente entre risas. 

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