Reclamos por cultura en Diputados: bibliotecas, teatros y canales públicos cuestionaron al Gobierno

Resumen para apurados
- Este martes, referentes de la cultura denunciaron en la Comisión de Diputados la falta de financiamiento y el incumplimiento de leyes por parte del Gobierno nacional.
- Señalaron subejecución en la CONABIP, parálisis del Instituto Nacional del Teatro y falta de presupuesto tras la intervención de canales como Encuentro y Paka Paka.
- Con 107 proyectos en debate, el sector busca frenar el desfinanciamiento y reactivar plataformas clave para la educación y el patrimonio cultural del país.
Representantes de bibliotecas populares, teatros independientes y canales culturales de televisión expusieron ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y plantearon cuestionamientos al funcionamiento de distintos organismos y programas culturales nacionales.
Durante la reunión, realizada este martes, también se pasaron a la firma 107 expedientes de resolución y declaración. Los representantes que participaron de la jornada centraron sus exposiciones en el financiamiento de las instituciones culturales y en el cumplimiento de las leyes que regulan a cada sector.
Bibliotecas populares: denunciaron una subejecución de fondos
Diana Sales, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de La Pampa y representante del sector, cuestionó la situación de las bibliotecas populares y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP).
Sales recordó que se cumplen 156 años de la creación de la CONABIP por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento y sostuvo que el organismo actualmente no estaría cumpliendo con las funciones establecidas por la legislación.
“Las bibliotecas populares en este momento no están siendo protegidas y la CONABIP no está cumpliendo la ley, por lo tanto, no las está protegiendo”, afirmó durante la reunión.
La dirigente también denunció una diferencia entre los recursos previstos y los fondos efectivamente recibidos por las bibliotecas. Según los datos expuestos por Sales, durante 2025 el Fondo Especial previsto por la Ley 23.351 ascendió a más de $6.821 millones, mientras que el crédito vigente fue de $3.094 millones.
De acuerdo con su presentación, las bibliotecas recibieron el 45,37% de los recursos recaudados.
Teatro independiente: reclamo por el cumplimiento de la ley
Gonzalo Pérez, representante de la Asociación Argentina de Teatro Independiente, también cuestionó al Gobierno nacional y reclamó el cumplimiento de la legislación que regula la actividad.
“Quiero denunciar y visibilizar el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional”, sostuvo Pérez ante los diputados.
El representante explicó que la organización trabaja en defensa del teatro independiente y de las salas de la Ciudad de Buenos Aires y señaló que, según su planteo, actualmente no se estarían cumpliendo dos aspectos centrales de la Ley Nacional de Teatro.
“La Ley Nacional de Teatro debe ser cumplida”, afirmó Pérez. Según detalló, la norma tiene como pilares el financiamiento de la actividad y la organización del Instituto Nacional del Teatro.
Reclamos por Encuentro, Paka Paka y DeporTV
La situación de los medios públicos también fue abordada durante la reunión de la Comisión de Cultura.
Cristian Stauffacher, delegado del sindicato SATDAID por Canal Encuentro, Paka Paka y DeporTV, cuestionó la intervención de los medios públicos dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 2024.
El dirigente sostuvo que la intervención continúa vigente y planteó que, según su posición, no existía una situación irregular o una crisis institucional que justificara la medida.
Stauffacher también afirmó que desde el comienzo de la intervención los tres canales no cuentan con presupuesto para producir contenidos.
Qué pasó con las páginas de Encuentro y Paka Paka
El delegado sindical también se refirió a las plataformas digitales de los canales.
Según expuso ante los diputados, en junio de 2024 la intervención dio de baja las páginas web de Canal Encuentro y Paka Paka. Stauffacher sostuvo que esa decisión afectó el acceso público a los contenidos que utilizaban docentes y maestros en las aulas.
El planteo formó parte de una jornada en la que representantes de distintos sectores culturales llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados.
107 proyectos fueron pasados a la firma
Además de las exposiciones de los representantes de los sectores culturales, durante la reunión de la Comisión de Cultura se avanzó con el tratamiento de 107 proyectos de resolución y declaración.
Los expedientes fueron pasados a la firma y algunos legisladores realizaron intervenciones sobre las iniciativas.
La reunión combinó así el tratamiento de proyectos parlamentarios con las exposiciones de representantes de instituciones culturales, que plantearon ante los diputados sus reclamos vinculados con el financiamiento, el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de organismos y medios públicos.