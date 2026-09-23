Luca Dulor ganó el oro con Los Leones y habló del desafío de disfrutar: “Es lo más lindo que te puede pasar”

La medalla de oro ya estaba en sus manos, pero Luca Dulor seguía pensando en algo más que el resultado. Había llegado a los Juegos Suramericanos para disputar su primer torneo con Los Leones, después de un año en el que pasó del Mundial Junior a entrenarse con la selección mayor. En la cancha encontró partidos con amplias diferencias de goles y una exigencia que no dependía del marcador: sostener la intensidad hasta el final. Fuera de ella, encontró tiempo para aprender y disfrutar una experiencia que, meses atrás, todavía imaginaba lejana.