El tucumano Luca Dulor ganó el oro con Los Leones en los Juegos Suramericanos

El hockey forma parte además de una tradición familiar para Dulor. Sus padres fueron quienes lo acercaron al deporte y, luego, sus hermanos también siguieron ese camino. Ahora, con apenas 17 años, el tucumano ya suma una medalla de oro en los Juegos Suramericanos y un primer título con Los Leones. El próximo desafío será sostener ese crecimiento en un seleccionado que ya tiene la mirada puesta en los grandes objetivos del ciclo olímpico.