El tucumano Luca Dulor ganó el oro con Los Leones en los Juegos Suramericanos

Resumen para apurados
- El tucumano Luca Dulor ganó la medalla de oro con Los Leones en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 3 a 1 a Chile en la final de hockey masculino.
- El seleccionado de Vivaldi se coronó invicto con cinco triunfos. Para el joven de 17 años significó su debut oficial en la mayor tras pasar por el Mundial Junior.
- El título consolida la proyección deportiva de Dulor dentro del recambio generacional del seleccionado argentino de cara a los desafíos del próximo ciclo olímpico.
Los Leones se quedaron con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y entre los campeones aparece un nombre tucumano. Luca Dulor, de 17 años, integró el plantel argentino de hockey sobre césped que derrotó 3 a 1 a Chile en la final y completó una semana especial con su primer título junto al seleccionado mayor.
El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi tuvo una campaña contundente y ganó los cinco partidos que disputó en la competencia. Argentina venció a Perú por 22-0, a Brasil por 4-1, a Chile por 5-1 y a Uruguay por 7-0 durante la fase de grupos, antes de volver a imponerse frente a los trasandinos en el encuentro decisivo.
Para Dulor, la consagración tuvo un significado todavía mayor porque los Juegos Suramericanos representaron su estreno oficial con Los Leones. El tucumano había disputado el Mundial Junior y también había tenido la posibilidad de entrenarse con el seleccionado absoluto como invitado durante la preparación para el Mundial, antes de recibir la convocatoria para Santa Fe.
El juvenil formó parte de un plantel que combinó experiencia y juventud. Junto a él estuvieron otros jugadores que dieron sus primeros pasos en el seleccionado mayor, como Yaco Kovalivker, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Juan Fernández. Del otro lado, Argentina contó con jugadores de recorrido internacional como Thomas Habif, Santiago Tarazona, Nicolás Cicileo y Martín Ferreiro.
De Tucumán a una medalla de oro con Los Leones
El crecimiento de Dulor también estuvo acompañado por una decisión importante fuera de la cancha. Para continuar con su formación, el tucumano se mudó a Buenos Aires y adaptó su rutina a las exigencias del alto rendimiento. Actualmente cursa sus estudios de manera virtual para poder compatibilizarlos con los entrenamientos, las concentraciones y las competencias.
El hockey forma parte además de una tradición familiar para Dulor. Sus padres fueron quienes lo acercaron al deporte y, luego, sus hermanos también siguieron ese camino. Ahora, con apenas 17 años, el tucumano ya suma una medalla de oro en los Juegos Suramericanos y un primer título con Los Leones. El próximo desafío será sostener ese crecimiento en un seleccionado que ya tiene la mirada puesta en los grandes objetivos del ciclo olímpico.