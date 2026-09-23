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Escándalo por la herencia de Dolly Parton: denuncian a su sobrino por amenazas y tráfico de armas

Su sobrino Bryan Seaver fue apartado de la seguridad de las propiedades y enfrenta duras acusaciones judiciales por parte de los ejecutores del patrimonio

Escándalo por la herencia de Dolly Parton: denuncian a su sobrino por amenazas y tráfico de armas
Fuente: TELEFE
Hace 11 Min

La muerte de la célebre cantante Dolly Parton desencadenó un intenso conflicto judicial y familiar por el control de su millonaria herencia. La batalla contrapone a los administradores profesionales de su patrimonio con su sobrino Bryan Seaver, quien ejerció durante dos décadas como jefe de seguridad de la artista.

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La disputa comenzó tras la notificación de despido que apartó a Bryan Seaver y a sus empresas de la protección de las propiedades de Dolly Parton. Ante el incremento del nivel de tensión, la justicia emitió una orden de restricción temporal para proteger las oficinas y al personal de la estrella en Nashville.

Acusaciones judiciales y presuntas amenazas

Los administradores del patrimonio denunciaron ante los tribunales que Bryan Seaver inició una “campaña de amenazas, intimidación y coacción” semanas antes del fallecimiento de la cantante. En las presentaciones legales se le atribuyen escritos con duras advertencias dirigidas a su entorno profesional: “Busco venganza por mi gente durante los próximos 50 años. No tengo deudas. Solo tengo espadas y pistolas”. Además, el expediente incluye otra declaración atribuida al sobrino de la artista: “Lo único que tengo es animosidad y recuerdos. Pero voy a pasar el resto de mi vida delatando a cualquiera que haya traicionado a mi familia”..

La demanda reúne diversos mensajes que reflejan la creciente agresividad del exjefe de seguridad. En uno de los textos adjuntados a la causa, Bryan Seaver afirmó: “Lo único que hago es la guerra... Todos deberían preocuparse por lo que pueda hacer”.. Asimismo, la documentación judicial registra un correo electrónico donde el excolaborador expresó: “El día que murió Dolly, le vendí municiones y armas por valor de 27 millones de dólares a la policía haitiana. El entretenimiento no es lo mío”..

Tráfico de armas y temor en la administración

El expediente presentado ante la justicia describe a Bryan Seaver como “literalmente un traficante de armas internacional y mercenario” debido a sus propios comentarios. Esta situación provocó un clima de gran conmoción entre las personas encargadas de gestionar las empresas de Dolly Parton. Según la presentación realizada por la firma administradora, varios empleados “renunciaron en lugar de arriesgarse a sufrir represalias por parte de Seaver y sus cómplices fuertemente armados”..

La salida repentina de los trabajadores causó serias dificultades en el funcionamiento cotidiano de las oficinas. Por ese motivo, la compañía responsable solicitó medidas de protección urgentes ante las autoridades judiciales. La orden dictada busca evitar que Bryan Seaver interfiera en las actividades vinculadas al legado de Dolly Parton.

La defensa del sobrino y la postura familiar

Frente a las acusaciones, Bryan Seaver rechazó haber realizado amenazas reales y sostuvo que sus palabras sufrieron una manipulación. Respecto a sus intercambios con el representante Donny Nozell, el sobrino declaró: “Estaba hablando con franqueza y en privado con Danny, a quien consideraba mi amigo, y él se cree un gánster”.. Bryan Seaver explicó además que las conversaciones ocurrieron durante un momento de profundo dolor: “Muchos de estos mensajes son de dos tipos desahogándose y llorando juntos por teléfono mientras estábamos de luto”.

El entorno familiar cercano a Bryan Seaver difundió un comunicado para cuestionar el accionar de los administradores. En ese mensaje público manifestaron: “Nos negamos a ser intimidados por aquellos cuyas acciones creemos que se llevan a cabo de mala fe y con la intención de lucrarse a costa de la vida de alguien que voluntariamente dio tanto”. De este modo, el enfrentamiento por la fortuna de 450 millones de dólares de Dolly Parton continuará en los tribunales.

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