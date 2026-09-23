Escándalo por la herencia de Dolly Parton: denuncian a su sobrino por amenazas y tráfico de armas

Acusaciones judiciales y presuntas amenazas

Los administradores del patrimonio denunciaron ante los tribunales que Bryan Seaver inició una “campaña de amenazas, intimidación y coacción” semanas antes del fallecimiento de la cantante. En las presentaciones legales se le atribuyen escritos con duras advertencias dirigidas a su entorno profesional: “Busco venganza por mi gente durante los próximos 50 años. No tengo deudas. Solo tengo espadas y pistolas”. Además, el expediente incluye otra declaración atribuida al sobrino de la artista: “Lo único que tengo es animosidad y recuerdos. Pero voy a pasar el resto de mi vida delatando a cualquiera que haya traicionado a mi familia”..