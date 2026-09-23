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Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

La conductora relató al aire los detalles del contacto con el deportista, explicó cómo lo tiene agendado en su teléfono y confirmó que aceptó salir a cenar.

Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años
Fuente: Carnaval Stream
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Viviana Canosa reveló en su programa de streaming que aceptó salir a cenar con un futbolista que insistió durante siete años para concretar una cita.
  • La conductora explicó que el deportista reside en el exterior y que, tras reiteradas negativas, decidió aceptar una única cena para poner fin a la insistencia.
  • Canosa aclaró que no busca iniciar una relación amorosa y pidió a la prensa frenar las especulaciones sobre su vida sentimental, confirmando que sigue soltera.
Resumen generado con IA

La conductora de televisión Viviana Canosa sorprendió a su audiencia durante una transmisión en vivo de su stream, "El Bulo de Viviana" al revelar detalles de su vida sentimental. La periodista relató entre risas el constante acercamiento de un deportista profesional que busca salir con ella desde hace años.

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En su relato al aire, Canosa reveló el inicio de este contacto reciente expresando: “Me escribió el jugador de fútbol”, y luego agregó sobre la perseverancia del atleta: “Hace siete años que me está…”. La confesión despertó curiosidad sobre el chisme y la identidad del pretendiente.

Un pretendiente que invita a Canosa durante siete años

La comunicadora Viviana detalló la forma en que guardó el contacto del pretendiente en su teléfono celular: “No sé por qué lo agendé así, le puse el país en el que vive. Va y viene”. Finalmente, la figura de la pantalla chica decidió dar una oportunidad al encuentro expresando la siguiente frase: “Le dije que la semana que viene lo veo, ya está”.

Viviana relató además el intercambio reciente de mensajes con el deportista: “De la nada me dice ‘pasaron 17 días’, le dije ‘ay, qué lindo que sos, la semana que viene’”. En cuanto a las expectativas reales del encuentro, la conductora aclaró tajante: “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”.

Aclaraciones sobre rumores y planes a futuro

La periodista explicó la razón de aceptar la salida afirmando: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”. Canosa bromeó sobre un hipotético futuro juntos: “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”. Por otra parte, la comunicadora pidió frenar las especulaciones sobre su vida amorosa declarando: “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó.".

Por último, Canosa concluyó sobre su presente laboral y afectivo: “Estoy sola, feliz, contenta. Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe”.

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