Viviana Canosa reveló qué jugador de fútbol le escribió y contó la propuesta que aceptó después de siete años

Aclaraciones sobre rumores y planes a futuro

La periodista explicó la razón de aceptar la salida afirmando: “Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”. Canosa bromeó sobre un hipotético futuro juntos: “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”. Por otra parte, la comunicadora pidió frenar las especulaciones sobre su vida amorosa declarando: “No me inventen más romances, por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó.".