Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

Esta vía física constituye una garantía ante desfasajes administrativos en los listados escolares o sanitarios regionales. En contrapartida, cuando las bases digitales operen al día, la liberación de los fondos acumulados ocurrirá de manera directa e inmediata, prescindiendo de turnos u oficinas presenciales. Por su parte, la Auh alcanza en octubre un valor total bruto de $156.649,53 por hijo tras el incremento del 1,7%, lo que representa un cobro mensual directo en mano de $125.319,62 (80%) y la retención del restante $31.329,91 (20%).