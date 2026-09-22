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Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

El Gobierno eliminó el trámite presencial de las Libreta en escuelas y centros médicos para niños de 5 a 17 años. Los datos se cruzarán en forma digital para liberar el 20% retenido.

Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido
Fuente: Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional eliminó en Argentina el trámite presencial de la libreta de la AUH para menores de 5 a 17 años con el fin de agilizar el cobro del 20% retenido.
  • Los datos de escolaridad y vacunación se cruzarán de forma digital y automática entre Educación, Salud y Anses, reemplazando la entrega física de planillas y sellos.
  • La medida simplificará la acreditación directa de los fondos en las cuentas bancarias de las familias beneficiarias, evitando traslados y turnos en oficinas públicas.
Resumen generado con IA

Una modificación en la fiscalización de la Asignación Universal por Hijo (Auh) renovó el procedimiento de validación escolar y médica para menores de edad. Por decisión oficial del Estado nacional, los controles pasan a cotejarse en forma directa entre entidades públicas, lo que libra a los responsables a cargo de gestionar planillas físicas en escuelas o centros de salud para entregarlas en Anses.

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Esta medida pretende agilizar las gestiones operativas y disminuir la burocracia ligada al cobro del porcentaje retenido mes a mes por la previsión social. El intercambio digital de datos de escolaridad, vacunas e instancias sanitarias se efectúa de manera interna, por lo que simplifica la experiencia de las familias beneficiarias y elimina las complicaciones derivadas de sellos o inconsistencias en los documentos impresos.

  • La transformación del sistema se basa en un intercambio informático continuo entre la Secretaría de Educación, el Ministerio de Salud y Anses, permitiendo validar automáticamente la asistencia escolar y la vacunación.
  • Alcance del sistema: la verificación informática directa aplica a los titulares a cargo de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años.
  • Envío de datos educativos: las autoridades del área de educación remiten los informes de asistencia regular directamente a la base de datos de la seguridad social.
  • Cobertura sanitaria: los registros del área de salud informan el cumplimiento de los controles médicos e inmunizaciones sin intervención de los padres.
  • Cobro del 20 por ciento retenido: tras convalidar la información en el sistema, el acumulado retenido durante el año se liquida de forma directa en la cuenta bancaria del titular.

Esta vía física constituye una garantía ante desfasajes administrativos en los listados escolares o sanitarios regionales. En contrapartida, cuando las bases digitales operen al día, la liberación de los fondos acumulados ocurrirá de manera directa e inmediata, prescindiendo de turnos u oficinas presenciales. Por su parte, la Auh alcanza en octubre un valor total bruto de $156.649,53 por hijo tras el incremento del 1,7%, lo que representa un cobro mensual directo en mano de $125.319,62 (80%) y la retención del restante $31.329,91 (20%).   

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