Atlético Tucumán recarga energías antes de un tramo decisivo de la temporada

Los festejos tendrán además como protagonista a uno de los grandes ídolos de la historia reciente. El sábado, el Monumental será escenario de la despedida de Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, con la participación de compañeros de los equipos que consiguieron los ascensos desde el Argentino A hasta Primera y futbolistas que integraron la histórica campaña de la Copa Libertadores, en la que Atlético llegó hasta los cuartos de final.