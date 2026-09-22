Atlético Tucumán recarga energías antes de un tramo decisivo de la temporada
El “Decano” tendrá una pausa para recuperar energías antes de recibir a Barracas Central. En el medio celebrará sus 124 años y despedirá al “Pulguita” Rodríguez, mientras mantiene abiertos tres frentes: permanencia, playoffs y Copa Argentina.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán inició nueve días de descanso para recuperarse antes de recibir a Barracas Central en su estadio, mientras festeja sus 124 años y despide al Pulguita Rodríguez.
- Tras jugar tres partidos seguidos y caer ante Aldosivi, el plantel fue licenciado por Falcioni para reponer energías antes de retomar las prácticas tácticas y futbolísticas.
- El Decano afrontará un cierre clave: debe asegurar la permanencia, clasificar a los playoffs del Clausura y disputar las semifinales de la Copa Argentina.
Atléticotendrá 11 días para recuperar energías, corregir errores y prepararse para un tramo de la temporada en el que prácticamente cada partido tendrá algo en juego. En el medio también habrá tiempo para celebrar: el domingo 27 de septiembre, el “Decano” cumplirá 124 años de vida.
Después de permanecer una semana fuera de la provincia y disputar tres partidos en nueve días, el plantel fue licenciado durante martes y miércoles. La vuelta al trabajo será el jueves, desde las 10, en el complejo de Ojo de Agua.
No habrá una mini pretemporada. La prioridad será recuperar físicamente a los jugadores después de la seguidilla y, posteriormente, avanzar con los trabajos tácticos y futbolísticos. El viernes y el sábado aumentarán las cargas, mientras que inicialmente está previsto que el domingo vuelva a ser jornada de descanso.
Desde el lunes comenzará la preparación específica para recibir a Barracas Central, el sábado 3 de octubre, desde las 17, en el Monumental José Fierro. El viernes 2, después de la práctica matutina, el plantel concentrará al mediodía en el hotel Sheraton.
Festejos
El fin de semana tendrá un significado especial. Fundado el 27 de septiembre de 1902, Atlético alcanzará sus 124 años en medio de una temporada que todavía guarda varios desafíos.
Los festejos tendrán además como protagonista a uno de los grandes ídolos de la historia reciente. El sábado, el Monumental será escenario de la despedida de Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, con la participación de compañeros de los equipos que consiguieron los ascensos desde el Argentino A hasta Primera y futbolistas que integraron la histórica campaña de la Copa Libertadores, en la que Atlético llegó hasta los cuartos de final.
El viernes, en tanto, se realizará la cena de despedida de Rodríguez en el Hotel Hilton.
Superado ese fin de semana, la pelota volverá a ocupar toda la atención. Atlético necesita recuperarse después del 0-1 frente a Aldosivi en Mar del Plata, uno de sus partidos más flojos del semestre.
El desgaste de los encuentros anteriores se sintió. Falcioni fue el único que habló en conferencia de prensa y los jugadores optaron por el silencio. La autocrítica, entonces, quedará puertas adentro cuando el plantel vuelva a reunirse.
El entrenador tendrá margen para analizar lo ocurrido y preparar variantes, aunque todo indica que podría sostener la base del equipo. Sí tendrá dos ausencias confirmadas por segunda vez. Clever Ferreira y Franco Nicola. El paraguayo esta afectado a su selección en la gira por Estados Unidos, mientras que el uruguayo Nicola deberá cumplir fecha de suspensión ya que no pudo estar el lunes ni tampoco ante Barracas, ya que le dieron dos jornadas.
Tres frentes
La prioridad que Falcioni viene marcando es asegurar cuanto antes la permanencia. Atlético mantiene actualmente una diferencia de 11 puntos sobre Aldosivi en la Tabla Anual. El “Tiburón” ocupa el puesto de descenso por esa clasificación, mientras que Estudiantes de Río Cuarto aparece comprometido por los promedios.
Pero el “Decano” también tiene otros objetivos. Uno será conseguir frente a Barracas su primera victoria como local en este Torneo Clausura.
Atlético suma 13 puntos y está fuera de los puestos de playoffs únicamente por diferencia de gol. River tiene la misma cantidad de unidades y actualmente ocupa el último lugar de clasificación. Quedan seis fechas y 18 puntos en disputa. La cuenta que se trazó el equipo es sumar 10 unidades en esa recta final.
Después de Barracas llegarán Gimnasia en La Plata, Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors y Banfield. Serán tres encuentros en el Monumental y tres como visitante, con varios rivales involucrados en la pelea por avanzar a los playoffs.
Cada punto tendrá además impacto pensando en el futuro. Con el escenario actual, Atlético comenzaría 2027 con 27 unidades, la misma cantidad que Banfield. Por detrás aparecen Platense, con 25; Central Córdoba, con 24; y Deportivo Riestra, con 21. A ellos se sumarán los dos ascendidos desde la Primera Nacional.
Y todavía queda un tercer frente: la Copa Argentina.
Atlético acaba de clasificarse a las semifinales después de nueve años. No alcanzaba esa instancia desde 2017, cuando eliminó por penales a Rosario Central tras igualar 0-0 en Formosa.
Su próximo rival se conocerá el jueves 1 de octubre, cuando Platense y Estudiantes se enfrenten desde las 19. La semifinal está prevista para octubre y representa la posibilidad de volver a disputar una final.
Por eso, los próximos nueve días tendrán diferentes etapas. Primero será tiempo de recuperar piernas después de una seguidilla exigente. Luego llegará el aniversario, la despedida del “Pulguita” y finalmente la preparación específica para Barracas.
Atlético cumplirá 124 años con mucho por delante: seis fechas del Clausura, 18 puntos disponibles, la pelea por los playoffs, la necesidad de engrosar la tabla pensando en 2027 y una semifinal de Copa Argentina. El calendario le concede ahora unos días para recuperar aire. Después, volverá a exigirlo al máximo.