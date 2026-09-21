El Minella, un gigante en pausa: entre promesas millonarias y un deterioro que no se detiene

Para el director, el quiebre definitivo comenzó a partir de 2019, cuando se profundizó el deterioro y se redujeron los recursos destinados a su mantenimiento. “La clausura de la tribuna techada fue la excusa para empezar a investigar por qué se había llegado a esa situación”, explicó. En su interpretación, ese proceso terminó instalando la idea de que el municipio ya no podía sostener ni recuperar por sí mismo una estructura de semejante magnitud.