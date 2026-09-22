La AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará contra Racing por la Copa Argentina

El Tribunal también recurrió a un antecedente reciente del fútbol femenino. Lanús había reclamado los puntos de un encuentro frente a Belgrano debido a que su rival realizó seis modificaciones, una más de las permitidas. Aunque se comprobó la infracción, el Tribunal mantuvo el triunfo 3-1 de Belgrano y aplicó una sanción equivalente a 200 entradas.