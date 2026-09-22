La AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará contra Racing por la Copa Argentina
El Tribunal de Disciplina resolvió por unanimidad mantener el resultado conseguido por el “Xeneize” y aplicarle únicamente una multa económica por incluir seis extranjeros en la planilla. El hecho de que Ángel Romero no ingresara fue clave para la decisión.
Resumen para apurados
- El Tribunal de AFA desestimó el reclamo de Vélez contra Boca por incluir seis extranjeros en Copa Argentina, al fallar que no hubo ventaja deportiva.
- Vélez protestó por la presencia antirreglamentaria de foráneos en la planilla, pero como Ángel Romero no jugó, el hecho fue caratulado como un error formal.
- Con el fallo cerrado y solo una sanción económica, Boca ratificó su clasificación y se medirá frente a Racing en la próxima fase de la Copa Argentina.
El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó por unanimidad la protesta presentada por Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.
La resolución mantuvo el resultado conseguido dentro de la cancha y, de esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena conservó su clasificación a la siguiente instancia, en la que deberá enfrentarse a Racing. Boca recibió solamente una sanción económica por la infracción.
El reclamo de Vélez se había originado por la presencia en la nómina oficial de Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, superando el límite reglamentario permitido.
Montero, Lozano y Villa comenzaron el encuentro como titulares, mientras que Palacios y Valencia ingresaron durante el desarrollo del partido. Romero, en cambio, permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.
Por qué Boca no perdió la clasificación
Ese último detalle terminó teniendo un peso importante en la resolución. El Tribunal entendió que existió un error administrativo e involuntario al confeccionar la planilla, pero consideró que la irregularidad no representó una ventaja deportiva concreta para Boca.
De acuerdo con el criterio aplicado, la presencia de Romero entre los suplentes sin haber ingresado permitió encuadrar la situación como una infracción formal y no como una alineación indebida de una gravedad suficiente como para modificar el resultado.
El Tribunal también recurrió a un antecedente reciente del fútbol femenino. Lanús había reclamado los puntos de un encuentro frente a Belgrano debido a que su rival realizó seis modificaciones, una más de las permitidas. Aunque se comprobó la infracción, el Tribunal mantuvo el triunfo 3-1 de Belgrano y aplicó una sanción equivalente a 200 entradas.
La protesta de Vélez había ingresado formalmente el lunes 7. Tres días después se dio traslado a Boca y el “Xeneize” presentó su descargo el miércoles siguiente.
Con el fallo definitivo, el expediente quedó cerrado: Boca recibió una multa, pero mantuvo su lugar en la Copa Argentina y enfrentará a Racing en la próxima ronda.