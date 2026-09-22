DeportesFútbol

La AFA rechazó el reclamo de Vélez y Boca jugará contra Racing por la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina resolvió por unanimidad mantener el resultado conseguido por el “Xeneize” y aplicarle únicamente una multa económica por incluir seis extranjeros en la planilla. El hecho de que Ángel Romero no ingresara fue clave para la decisión.

Boca continuará en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez.
Boca continuará en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez.
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • El Tribunal de AFA desestimó el reclamo de Vélez contra Boca por incluir seis extranjeros en Copa Argentina, al fallar que no hubo ventaja deportiva.
  • Vélez protestó por la presencia antirreglamentaria de foráneos en la planilla, pero como Ángel Romero no jugó, el hecho fue caratulado como un error formal.
  • Con el fallo cerrado y solo una sanción económica, Boca ratificó su clasificación y se medirá frente a Racing en la próxima fase de la Copa Argentina.
Resumen generado con IA

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó por unanimidad la protesta presentada por Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

La resolución mantuvo el resultado conseguido dentro de la cancha y, de esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena conservó su clasificación a la siguiente instancia, en la que deberá enfrentarse a Racing. Boca recibió solamente una sanción económica por la infracción.

El reclamo de Vélez se había originado por la presencia en la nómina oficial de Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, superando el límite reglamentario permitido.

Montero, Lozano y Villa comenzaron el encuentro como titulares, mientras que Palacios y Valencia ingresaron durante el desarrollo del partido. Romero, en cambio, permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Por qué Boca no perdió la clasificación

Ese último detalle terminó teniendo un peso importante en la resolución. El Tribunal entendió que existió un error administrativo e involuntario al confeccionar la planilla, pero consideró que la irregularidad no representó una ventaja deportiva concreta para Boca.

De acuerdo con el criterio aplicado, la presencia de Romero entre los suplentes sin haber ingresado permitió encuadrar la situación como una infracción formal y no como una alineación indebida de una gravedad suficiente como para modificar el resultado.

El Tribunal también recurrió a un antecedente reciente del fútbol femenino. Lanús había reclamado los puntos de un encuentro frente a Belgrano debido a que su rival realizó seis modificaciones, una más de las permitidas. Aunque se comprobó la infracción, el Tribunal mantuvo el triunfo 3-1 de Belgrano y aplicó una sanción equivalente a 200 entradas.

La protesta de Vélez había ingresado formalmente el lunes 7. Tres días después se dio traslado a Boca y el “Xeneize” presentó su descargo el miércoles siguiente.

Con el fallo definitivo, el expediente quedó cerrado: Boca recibió una multa, pero mantuvo su lugar en la Copa Argentina y enfrentará a Racing en la próxima ronda.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Atlético Vélez SarsfieldAsociación del Fútbol Argentino
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
1

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser
2

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?
3

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
4

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
5

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
3

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
4

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

Un entrenamiento que reflejó el momento de San Martín: seriedad, trabajo y tres futbolistas que buscan volver

Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Javier Milei reiteró el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

Javier Milei reiteró el reclamo por Malvinas: “Cuanto antes nos las devuelvan, mejor”

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Comentarios