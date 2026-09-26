Una moneda decide todo: cómo es "Electra/Persona", la obra que rompe la estructura teatral tradicional

Lo que más impacta al público es la velocidad del cambio. En un segundo están bromeando con la primera fila (Blanchett ha llegado a decir entre risas "¡Mierda, me toca a mí hacer de Electra!" cuando pierde el tiro), y al segundo siguiente se mueven hacia unos contenedores de pintura blanca, se la untan en las manos y la cara, y se transforman por completo en personajes trágicos. El ambiente cambia de la comedia al drama absoluto en un parpadeo.