La reunión secreta de Mbappé con Klopp en un avión y por qué rechazó al Liverpool
El delantero tenía apenas 18 años cuando el entrenador alemán viajó para intentar convencerlo de jugar en Inglaterra. Su madre quería verlo en Liverpool, pero el francés terminó eligiendo al PSG para continuar su carrera en su país.
Resumen para apurados
- En 2017, Kylian Mbappé rechazó al Liverpool tras reunirse en secreto con Jürgen Klopp en un avión sobre Niza, priorizando quedarse en Francia para fichar por el PSG.
- Tras brillar en Mónaco, Klopp conversó con el atacante y su familia en pleno vuelo; pese al deseo de su madre de ir a Inglaterra, el jugador optó por radicarse en París.
- La decisión definió el mapa europeo: Mbappé brilló siete años en el PSG tras un pase de 180 millones de euros, postergando la llegada del astro francés a la Premier League.
Antes de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Kylian Mbappé estuvo cerca de tomar un camino completamente diferente. En 2017, cuando todavía brillaba con la camiseta del Mónaco, mantuvo una reunión secreta con Jürgen Klopp para analizar una posible llegada al Liverpool.
El encuentro tuvo características particulares. Klopp viajó desde Blackpool hasta Niza para reunirse personalmente con el delantero y su familia, en una operación que el club inglés intentó mantener alejada de la atención mediática.
La reunión se realizó a bordo de un avión privado. Para preservar el secreto, la aeronave permaneció volando en círculos mientras las partes conversaban y compartían una comida.
Klopp aprovechó el encuentro para explicarle a Mbappé el proyecto deportivo del Liverpool y el lugar que podía ocupar dentro del equipo. Sin embargo, el francés dejó rápidamente en claro cuánto valoraba la propuesta.
“No necesitás convencerme, eres Klopp, es Liverpool, es un gran club”, le reconoció el delantero durante aquella conversación.
Su madre quería verlo en Liverpool
Mbappé venía de protagonizar una temporada extraordinaria. Con apenas 18 años había ganado la Ligue 1 con Mónaco y alcanzado las semifinales de la Champions League, rendimiento que lo convirtió en uno de los jóvenes más buscados de Europa.
Liverpool tenía además una aliada importante dentro de la familia. Fayza Lamari, madre y representante del futbolista, era una gran admiradora del equipo dirigido por Klopp y veía con buenos ojos la posibilidad de que su hijo continuara su carrera en Inglaterra.
El propio Mbappé reconocería posteriormente que estuvo cerca de elegir al conjunto inglés y que el entusiasmo de su madre tuvo influencia durante las negociaciones.
Sin embargo, hubo un factor que terminó inclinando la decisión.
“Al final, no la escuché, quería ir a mi ciudad, a París. No quería dejar Francia en ese momento”, explicó el atacante.
Mbappé finalmente eligió al Paris Saint-Germain. Llegó inicialmente a préstamo en 2017 y posteriormente fue adquirido por una cifra cercana a los 180 millones de euros.
Así comenzó una etapa de siete temporadas en París. Pero antes de tomar aquella decisión, el francés estuvo frente a una alternativa que podría haber cambiado su carrera: jugar en la Premier League bajo las órdenes de Klopp.