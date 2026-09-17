Los ultras del Real Madrid lanzaron un ultimátum por la polémica de Mbappé, Vinícius y Konaté
Ultras Sur exigió disculpas públicas a los tres futbolistas por no exhibir completamente una camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido contra Elche. El grupo también apuntó contra Florentino Pérez y reclamó su salida si los jugadores no se disculpan.
Resumen para apurados
- Ultras Sur exigió hoy en Madrid disculpas a Mbappé, Vinícius y Konaté por ocultar un lema de apoyo a Ceuta en el partido ante Elche, o pedirán la renuncia de Florentino Pérez.
- Los futbolistas enrollaron las remeras que apoyaban a Ceuta por la crisis migratoria. El club dio libertad de acción y Mbappé explicó que no deseaba priorizar sufrimientos.
- Para calmar la controversia, Florentino Pérez viajará a Ceuta junto a referentes del club para reunirse con autoridades locales y ratificar el respaldo institucional del Madrid.
La polémica que comenzó antes de la victoria 3-2 del Real Madrid frente a Elche sumó un nuevo capítulo. Ultras Sur, grupo radical de hinchas del conjunto español, emitió un duro comunicado contra Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté por su actitud durante una campaña de apoyo a los habitantes de Ceuta.
Antes del encuentro, los futbolistas de ambos equipos tenían previsto ingresar con una camiseta blanca con la consigna “Todos somos caballas”. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en medio de la crisis migratoria provocada por el ingreso irregular de más de 70.000 personas desde Marruecos.
El Real Madrid acompañó la campaña, aunque otorgó libertad de acción a sus jugadores. Mbappé y Vinícius llevaron la camiseta parcialmente enrollada para ocultar el mensaje y se la quitaron apenas ingresaron al campo de juego. Konaté tampoco exhibió completamente la frase.
El ultimátum de Ultras Sur
Las imágenes generaron repercusión y provocaron una fuerte reacción de Ultras Sur. El grupo exigió disculpas públicas de los tres futbolistas y aseguró que “cualquier madridista y español se avergüenza de la imagen dada por estos tres individuos”.
El comunicado también apuntó directamente contra Florentino Pérez. Acusaron al presidente del Real Madrid de “mirar hacia otro lado” y reclamaron su dimisión en caso de que los jugadores no pidan disculpas.
“Se pueden perder partidos, títulos y dinero. Pero cuando pierdes tus valores y permites esto, pierdes a la generación que debía continuar la historia”, expresaron.
La explicación de Mbappé
Mbappé posteriormente explicó su decisión y aseguró que respalda “al 100%” a los habitantes de Ceuta. “Quería tener también un pensamiento para toda la gente que sufre. Antes de ser jugador, soy humano y no quiero priorizar sufrimientos”, señaló.
En medio de la controversia, también se conoció que Florentino Pérez viajará a Ceuta acompañado por Emilio Butragueño y José Martínez Pirri. Allí mantendrá una reunión con Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma, para transmitir el apoyo institucional del Real Madrid.