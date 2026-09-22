River presentó una propuesta ante la AFA para reducir la cantidad de equipos en Primera
La dirigencia del “Millonario” llevó al Comité Ejecutivo un documento con seis ejes para modificar la estructura del fútbol argentino. Planteó achicar progresivamente el actual torneo de 30 clubes y también propuso cambios en el arbitraje, el mercado de pases y los derechos de televisión.
Resumen para apurados
- River presentó hoy una propuesta ante el Comité Ejecutivo de la AFA para reducir progresivamente a 20 los clubes en Primera y mejorar la competitividad del fútbol argentino.
- El plan de seis ejes abarca cambios en el arbitraje, el calendario y los derechos de televisión para modernizar el torneo de 30 clubes, recibiendo críticas de otros dirigentes.
- Dado que el esquema de 2027 ya está fijado, la reforma estructural solo podría implementarse a partir de 2028, abriendo un debate de fondo sobre el modelo del fútbol argentino.
River llevó al Comité Ejecutivo de la AFA una propuesta para avanzar con una reforma estructural del fútbol argentino, cuyo punto más fuerte pasa por reducir progresivamente la cantidad de equipos que participan en Primera División.
El documento fue elaborado bajo el liderazgo de Stefano Di Carlo y presentado ante los dirigentes por Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo, y Agustín Forchieri, secretario general.
La postura de River apunta a abandonar paulatinamente el actual esquema de 30 equipos y avanzar hacia una liga más reducida. Históricamente, el club sostuvo como referencia un campeonato de 20 participantes, aunque también contempla alternativas de 22 o 24 durante el proceso.
Según el planteo, disminuir la cantidad de clubes permitiría acercar la organización a modelos utilizados en las principales ligas europeas y el Brasileirão, además de mejorar la competitividad y la gestión comercial de los derechos de televisión.
De todas maneras, cualquier modificación de fondo recién podría discutirse pensando en la temporada 2028, debido a que el formato correspondiente a 2027 ya fue aprobado.
Los seis cambios que propuso River
La reducción de equipos es solamente uno de los puntos del documento. River presentó seis ejes para discutir la estructura del fútbol argentino.
Además del formato de competencia, reclamó reglas estables que no puedan modificarse durante el desarrollo de los torneos. También planteó reordenar el calendario y las ventanas del mercado de pases.
Otro apartado está relacionado con la transparencia institucional, con el pedido de establecer procedimientos claros y mejorar el acceso a la información.
En materia arbitral, River propuso una reforma que incluya criterios objetivos para las designaciones, evaluaciones por rendimiento y la creación de un comité independiente de auditoría.
El documento también aborda los recursos económicos. La institución pretende mantener un sistema solidario de distribución entre los clubes, pero propone revisar la generación de ingresos de la AFA y buscar nuevas fuentes de financiamiento. Finalmente, reclama una reformulación del modelo de comercialización de los derechos televisivos nacionales e internacionales.
La iniciativa no tuvo una recepción uniforme entre los dirigentes. Matías Mariotto, presidente de Banfield, cuestionó que el contenido hubiera trascendido antes de la reunión.
“Es un jueguito para la tribuna”, afirmó Mariotto, quien también sostuvo que “cuando River pretende marcarle agenda a la AFA se confunden un poco los roles”.
La propuesta abrió así una discusión que no tendrá efectos inmediatos. Con 2027 ya definido, River puso sobre la mesa un debate que apunta directamente al modelo que podría adoptar el fútbol argentino desde 2028.