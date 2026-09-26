72 horas sin celular: qué le pasa al cerebro y cómo hacer una limpieza digital paso a paso

Los pasos

Antes de empezar el proceso hay que avisar al entorno familiar que el individuo se desconectará de aplicaciones, pero localizable mediante llamada directa en caso de urgencia. El dispositivo debe quedar configurado sin notificaciones no esenciales y la pantalla en escala de grises para reducir el estímulo visual. Comprar un libro impreso, tener a mano juegos de mesa o planificar salidas al aire libre pueden ser un buen refuerzo para lograr el objetivo. Si el celular funciona también como despertador, hay que optar por un reloj físico.